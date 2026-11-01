Milito hace historia con Chivas: clasifica a Liguilla por tercera vez consecutiva

Tras imponerse 4-2 al Atlante en el Estadio Akron, el Guadalajara de Gabriel Milito consiguió matemáticamente su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026.

Con 29 puntos en 15 jornadas, el Rebaño Sagrado se ubicó segundo de la tabla general y, aún con dos partidos por disputar, ya tiene garantizado su lugar entre los ocho mejores.

El triunfo no solo sumó tres puntos valiosos, sino que confirmó el buen momento del equipo en la recta final.

Gabriel Milito, DT de Chivas MEXSPORT

Tercer Liguilla consecutiva de Chivas con Gabriel Milito

Con este boleto, Gabriel Milito completa su tercera clasificación consecutiva a la Liguilla desde que llegó al banquillo del Rebaño Sagrado a finales de mayo de 2025.

En el Apertura 2025, en el Clausura 2026 y ahora en el Apertura 2026, el argentino ha llevado al Guadalajara a la fase final en cada torneo que ha dirigido, una constancia que el club no tenía desde hace varios años.

Antes de su llegada, Chivas atravesaba periodos de inestabilidad técnica y resultados irregulares; bajo su mando, el equipo recuperó identidad, competitividad y presencia constante entre los primeros lugares.

La contratación del exdefensa del Barcelona se ha consolidado como una de las decisiones más acertadas de la directiva comandada por Javier Mier y Amaury Vergara. Más allá de los títulos pendientes, Milito ha devuelto ilusión y estabilidad a uno de los clubes más grandes de México.

Así le ha ido a Gabriel Milito en Liguilla con Chivas

Partidos totales: 6

Victorias: 1

Empates: 2

Derrotas: 3