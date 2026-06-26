¡No para la fiesta! Así celebraron en Cabo Verde el pase a 16avos del Mundial

Cabo Verde llegó al Mundial 2026 como una de las selecciones más modestas del torneo, rankeada en el puesto 69 del mundo y con el cartel de víctima propiciatoria en un grupo extremadamente complicado junto a potencias como España y Uruguay.

Pocos daban un peso por los Tubarões Azuis, pero sobre el césped demostraron una solidez defensiva admirable y un espíritu colectivo inquebrantable.

Afición de Cabo Verde celebra el pase de su selección REUTERS

Contra todo pronóstico, Cabo Verde no solo se mantuvo invicto en la fase de grupos, sino que terminó en la segunda posición, clasificando de forma histórica a los dieciseisavos de final. Una hazaña que ya forma parte de la leyenda del futbol africano e insular.

Así celebró la afición de Cabo Verde la clasificación

Las calles de Cabo Verde se convirtieron en una auténtica fiesta popular. Miles de aficionados se congregaron en plazas y avenidas bajo la noche, envueltos en humo rojo de bengalas y fuegos artificiales.

Bandera en mano, saltos, cánticos y abrazos descontrolados marcaron la celebración de una afición que vivió el momento como un sueño hecho realidad.

En un escenario montado para la ocasión, con un gran mural de fondo y luces vibrantes, la multitud ondeaba la bandera nacional azul con estrellas mientras los artistas locales animaban la noche.

Jóvenes y adultos, familias enteras, bailaban y coreaban al unísono, transformando la clasificación en una verdadera fiesta nacional.

Cabo Verde buscará su boleto a 8vos de Final cuando enfrente a Argentina en 16avos. Reuters

El vestidor de Cabo Verde, una fiesta de los jugadores

Dentro del vestuario, los jugadores no se quedaron atrás. Entre saltos, bailes enérgicos, cánticos y risas, los Tubarões Azuis celebraron como niños.

Algunos con el torso descubierto, otros con el uniforme puesto, todos entregados a una alegría pura y desbordante que reflejaba el peso histórico de lo conseguido.

Argentina vs Cabo Verde, el duelo en Dieciseisavos

Ahora, el sueño continúa. En dieciseisavos de final, Cabo Verde se medirá nada menos que ante Argentina, la actual campeona del mundo y gran favorita al título.

El partido será un choque de realidades: la humilde selección insular contra la maquinaria albiceleste liderada por estrellas de primer nivel.

Cabo Verde se convierte en la Cenicienta del Mundial 2026. IMAGN IMAGES via Reuters

Para Cabo Verde, ya haber llegado hasta aquí es una victoria enorme; enfrentarse a los campeones será la guinda de una participación inolvidable.

Sea cual sea el resultado, los Tubarões Azuis ya escribieron su nombre en la historia. Y en las islas, seguirán celebrando.