Enfrentar a Messi es un orgullo, representar a las pequeñas naciones es la verdadera misión de Cabo Verde

Cabo Verde llegó al Mundial como una selección que muchos querían ver como sólo un animador. Se va de la fase de grupos convertido en el símbolo de que las pequeñas naciones también pueden escribir capítulos reservados durante décadas para los gigantes.

La selección caboverdiana se convirtió en la primera en toda la historia de la Copa del Mundo que, en su debut mundialista, enfrentará a tres campeonas del mundo. Primero tuvo enfrente a España y Uruguay en la fase de grupos. Ahora el destino le puso a Argentina y Lionel Messi en la ronda de eliminación directa.

Pero para Cabo Verde el partido contra Argentina no es una recompensa, es una consecuencia del camino recorrido.

Pedro “Bubista” Brito, entrenador de los Tiburones Azules, entiende que su equipo está jugando por algo más profundo que un resultado. Está jugando por todos esos países que durante años estuvieron cerca, pero nunca tuvieron la oportunidad de pararse frente a los mejores.

Nosotros somos un ejemplo, pasamos a ser un ejemplo de que los países pequeños también pueden llegar a conseguir grandes objetivos, siempre que tengan enfoque, tengan determinación, que trabajen con organización. Demostramos que nada es imposible”, declaró Bubista en conferencia de prensa.

Cabo Verde empata con Arabia y logra su pase a segunda ronda. REUTERS

Cabo Verde representa una isla, pero la historia que está escribiendo pertenece a muchos.

A los equipos sin las grandes ligas, sin los presupuestos millonarios, sin generaciones llenas de estrellas mundiales. A los países que durante años observaron el Mundial desde lejos y ahora ven a una selección como la suya desafiar la lógica.

Nosotros, obviamente, representamos a nuestro país, pero también representamos a África, representamos a los países pequeños de todo el mundo que tienen esa ambición”.

La clasificación llegó con una identidad clara. Cabo Verde no sobrevivió. Compitió. Su entrenador insistió en que la clave ha sido mantener una estructura incluso cuando el rival exige sufrir.

Siempre queremos, durante los partidos, tener a nuestro equipo organizado. Incluso atacando, queremos que nuestro equipo esté organizado y equilibrado. Sabíamos que Arabia Saudita es un equipo peligroso también en las transiciones”.

Contra Arabia Saudita confirmó esa personalidad. Un equipo que entiende cuándo atacar, cuándo resistir y cómo mantenerse fiel a su idea.

Lo que realmente nos deja satisfechos es que el equipo tuvo un comportamiento bastante positivo durante todo el partido, queriendo ganar el juego, y eso demuestra una vez más el carácter de nuestro equipo para hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra identidad, sin ningún miedo”.

El siguiente capítulo será el más grande de todos. Argentina. Lionel Messi.

Una selección campeona del mundo frente a un país que apenas está comenzando a construir su propia historia en este escenario.

Pero Bubista no quiere que su equipo llegue intimidado.

Primero, es un orgullo poder enfrentar a Argentina, un país con el que también tenemos una relación antigua, con caboverdianos que viajaron a Argentina desde hace mucho tiempo”.

Cabo Verde, una nación con migrantes. AFP

El respeto existe. El miedo no.

Más que todo, es nuestra voluntad poder hacer las cosas con nuestra identidad, independientemente de quién sea el adversario. Haremos un buen partido con actitud, con responsabilidad”.

Porque Cabo Verde sabe que enfrentar a Messi es una oportunidad única, pero también entiende que la verdadera victoria ya comenzó antes del silbatazo inicial.

Argentina tiene a muchos de los mejores jugadores del mundo, y además a Messi, que para muchos es el mejor de todos los tiempos”.

Desde el inicio del proceso, el objetivo era llegar a una escena como esta.

Uno de los objetivos que teníamos era poder mostrar nuestro país al mundo, poder enfrentar a Argentina y a Messi. En una fase como esta, eso es para nuestro país”.

Cabo Verde se convierte en la Cenicienta del Mundial 2026. IMAGN IMAGES via Reuters

La historia de Cabo Verde no trata solamente de una pequeña selección que llegó lejos.

Trata de todas las que todavía esperan su momento.

Contra todo pronóstico, en su debut en el torneo, se han convertido en la nación más pequeña en haber clasificado alguna vez para las rondas eliminatorias.

Cabo Verde es la primera selección debutante que avanza a la siguiente ronda desde Eslovaquia en 2010 y la primera que lo hace con tres empates desde Chile en 1998.

Porque ahora, cuando los jugadores caboverdianos salten a la cancha contra Argentina, no estarán representando únicamente una bandera. Estarán llevando el sueño de todas las naciones pequeñas que alguna vez imaginaron que también podían pertenecer al Mundial.