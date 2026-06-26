El día que México adoptó a Cabo Verde: un carnaval inesperado en el Mundial de Houston

Mientras la maquinaria más ruidosa de la industria del futbol voltea la mirada hacia Guadalajara, obsesionada con el sismo de alta intensidad que promete el choque entre España y Uruguay, en el sur de Texas el destino teje una historia mucho más sutil, ingeniosa y, por ende, entrañable. En las entrañas de Houston, una metrópoli donde el asfalto hierve y las identidades se mezclan como los puestos de tacos con los restaurantes de barbacue, la fama de una pequeña nación insular africana crece a un ritmo que desafía cualquier lógica geográfica.

Cabo Verde disputa en el Estadio Houston su último partido de la fase de grupos frente a Arabia Saudita. Hace apenas unas semanas, el archipiélago atlántico era un punto invisible en el mapa para la gran mayoría de los mortales que habitan de este lado del mundo. Hoy, sin embargo, miles de mexicanos no sólo lo ubican en el mapa, sino que han decidido adoptarlo como su propia causa huérfana en esta Copa del Mundo.

La distancia real entre la Ciudad de México y Praia, la capital caboverdiana, rasguña los 8,500 kilómetros. Es un abismo de agua, idioma y herencia colonial. Sin embargo, el futbol posee la virtud de acortar los mapas mediante la estética del esfuerzo. Cabo Verde llegó a este torneo con la etiqueta de la cenicienta perfecta, ese equipo cuyo único destino aparente era el de servir de adorno en las vitrinas de los gigantes. Pero el guion se rompió tan pronto como el primer partido cuando un impensable empate sin goles ante la armada española en Atlanta y un épico 2-2 contra el Uruguay de Marcelo Bielsa en Miami transformaron el escepticismo general en una genuina declaración de amor.

El carnaval caboverdiano se volvió tricolor

El fenómeno estalló con toda su fuerza cerca de tres horas antes del silbatazo inicial en Houston. Lo que comenzó como una caravana de aproximadamente 200 caboverdianos, una delegación alegre pero numéricamente discreta, se convirtió en un monstruo festivo incontrolable a medida que avanzaba rumbo al gigantesco inmueble techado. El grupo avanzaba con la cadencia de un carnaval completo; el aire pesado de Texas se inundó con el repicar de tambores, batucadas y el eco de instrumentos de viento que exhalaban ritmos criollos.

Fue ahí donde ocurrió el contagio. Los aficionados mexicanos, desparramados por los estacionamientos ocupando las manos para cargar cerveza fría, vieron pasar aquella marea de alegría y, sin pensarlo demasiado, se sumaron al contingente. Las camisetas verdes del Tri se mimetizaron de inmediato con el azul profundo de los Tiburones Azules. El ingenio mexicano, siempre propenso a subirse al barco de las causas nobles y rebeldes, encontró en la resistencia caboverdiana un espejo de su propia idiosincrasia.

Al principio los veías y decías: '¿Cabo qué?'. Pero lo que hicieron contra España y luego el partidazo que le sacaron a Uruguay, poniéndose al tú por tú con los monstruos, nos enamoró por completo", confiesa abiertamente Miguel Ángel Tovar, un aficionado originario de Monterrey. "Son unos guerreros que juegan con el corazón en la mano, y a nosotros nos encantan los equipos que no se achican ante nadie. Hoy Houston es de Cabo Verde, ¡cómo de que no!".

La simbiosis cultural no es del todo gratuita. Aunque a simple vista México y Cabo Verde parezcan opuestos irreconciliables, la inmensidad continental frente a las 10 islas volcánicas en medio del océano, ambos pueblos comparten el lenguaje universal de la calidez, la resistencia ante la adversidad y esa melancolía alegre que los africanos llaman morabeza, una forma de hospitalidad espiritual que sintoniza perfectamente con el "mi casa es su casa" mexicano.

En medio del bullicio de la caravana, el legendario guardameta y referente del arco caboverdiano, Vozinha, apareció en carteles hechos por mexicanos. Un guiño de la fama que ha tomado un futbolista que ha remado contracorriente en ligas modestas y que defiende los colores de una nación de apenas 600,000 habitantes.

Mexicanas toman a Vozinha como un ídolo propio. Ariel Velázquez

El balompié en México posee sus propias reglas lingüísticas y culturales. Deportes como el baloncesto, el beisbol y el futbol no se acentúan en el territorio azteca, pero la pasión se enfatiza con cada grito. En las inmediaciones del estadio, los cánticos tradicionales en portugués criollo comenzaron a contaminarse de manera brillante con el folklore mexicano. De pronto, entre el golpeteo rítmico de los tambores africanos, se colaba el clásico "¡Cabo Ver-de, Cabo Ver-de!" con la misma métrica del "¡Mé-xi-co!".

"A mí me tocó ver el golazo de tiro libre de Kevin Pina contra Uruguay y me levanté del sillón a gritarlo como si fuera de los nuestros", aporta Valeria Solís, tapatía de nacimiento y habitante del norte de Houston desde hace una década. "Es la belleza de este torneo. Vinimos a vivir el Mundial en nuestra sede esperando ver a las potencias, pero terminamos entregando el corazón a un país que nos demuestra que el futbol se juega con el alma. Ver la alegría de su gente en las calles te contagia las ganas de bailar y de apoyarlos hasta el final".

El sur de Texas, a menudo encasillado en el rigor de su industria petrolera y su solemnidad tejana, se rinde así ante la fiesta más improbable del torneo. Cabo Verde ha encontrado en la pasión mexicana su puerto más cálido y ruidoso, demostrando que en la geografía del ingenio y la narrativa del balón, las islas más pequeñas pueden provocar las olas más grandes.