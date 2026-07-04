Checo Pérez arrancará 20° en Silverstone, Antonelli dominó en la calificación 

Andrea Kimi Antonelli largará desde la posición de privilegio el domingo luego de dominar la sesión de calificación del Gran Premio de la Gran Bretaña colocando una diferencia de más de tres décimas de segundo respecto a su compañero y rival por el campeonato, el británico George Russell.

Antonelli registró una vuelta veloz de 1m28.111s en su intento definitivo en la Q3 para dejar atrás a los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. Ambos coches de la casa de Maranello avanzaron una posición luego de que Russell no mejoró en su intento definitivo y, una vez más sufrió un golpe mental cuando veía como el italiano obtenía una ventaja impresionante con el mismo coche.

En Red Bull las cosas no fueron mejores. Isack Hadjar se colocó como el referente del equipo austriaco en la quinta posición en tanto que Max Verstappen se ubicó séptimo a siete décimas de diferencia de Antonelli exhibiendo que los dos coches de la marca de las bebidas energéticas están padeciendo con la recarga de energía, un problema que ya habían anticipado.

Por su parte, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri no fueron competitivos y concluyeron sexto y octavo, respectivamente.

Los Racing Bulls se metieron a la fiesta de los 10 mejores y solo realizaron un intento cronometrado que dejó a Arvid Lindblad en noveno y a Liam Lawson en décimo.

El mexicano hará su carrera 14 en el circuito de Silverstone Cadillac Formula 1 Team

¿Qué sucedió con Checo Pérez en la calificación de Silverstone?

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará la carrera del domingo del Gran Premio de la Gran Bretaña desde la posición 20, esto una vez más luego de que el rendimiento del Cadillac aún está lejos de poder pensar en avanzar a la Q2 superando a los Williams.

El mexicano quedó separado de su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, quien partirá 18, por el Alpine del argentino Franco Colapinto quien sufrió un incidente en su último intento dejándolo fuera de la Q2.