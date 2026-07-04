Frentes Políticos / 4 de julio de 2026

1. Comunicación directa. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que mantiene contacto vía chat con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, un tipo de comunicación actual y moderno que ha permitido atender con rapidez solicitudes para el municipio. Entre los proyectos destacan la construcción del Cuartel de la Policía Municipal y el análisis de recursos para un nuevo deportivo, obras impulsadas tras el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. La cercanía entre niveles de gobierno apunta a mantener el respaldo institucional en una región donde la seguridad y la inversión pública siguen siendo prioridades. Que venga la paz.

2. Prioridad. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, llevó a Morelia cifras de capturas, armas y laboratorios destruidos para sostener que la extorsión recibirá presión constante. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la permanencia del gabinete en Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, aunque el cobro de cuotas sigue mordiendo a productores y comercios. Los golpes exhiben capacidad operativa, pero la confianza pública no nace con balances; exige continuidad, denuncias protegidas y presencia efectiva. Hasta hace unos meses era el crimen organizado el dueño y señor de este territorio; es hora de que vuelva el orden.

3. No puede. Si la Secretaría de Marina, bajo el mando del almirante Raymundo Morales, debe irrumpir en Temixco para ejecutar un cateo por narcomenudeo, la pregunta rebota sobre el ámbito estatal. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, observa un operativo que exhibe la dependencia de las fuerzas federales para contener delitos que no distinguen fronteras administrativas. Dos detenidos y droga asegurada alivian el parte oficial, aunque el sesgo político permanece, pues si la Federación entra a resolver es porque el terreno ya reclamaba algo más que buenos propósitos. Con palabras no se resuelven los problemas.

4. Kenzo. Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, quedó con una tarea que rebasa la clausura temporal de un refugio, demostrar si la fuga del tigre Kenzo nació por fallas del recinto o por vigilancia insuficiente. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, carga otra arista: esclarecer si la contención letal agotó todas las alternativas o si el protocolo terminó devorando a su propósito. Este caso ya no trata sólo de un felino; pone bajo la lupa la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger la vida silvestre. ¡Si para cuidarlos están!

6. Putrefacción. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, recibe un doloroso recordatorio, la violencia contra periodistas no desaparece en la entidad a su cargo. El caso de Roxana Guzmán pasó de la denuncia a una operación con ocho detenidos, impulsada por la Fiscalía estatal y fuerzas federales. Cada captura acerca la investigación a sus responsables, pero exhibe el costo de las omisiones iniciales y la exigencia del gremio periodístico. La justicia no se mide por el número de arrestos, sino por sentencias firmes y garantías para que informar no sea una actividad de alto riesgo. Lo peor: policías asesinos. Así está Veracruz.