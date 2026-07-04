Houston despide el Mundial en el 250 aniversario de Estados Unidos entre banderas de Canadá y Marruecos

El reloj todavía no marcaba las 10 horas cuando Houston ya parecía pertenecer a otro país. O quizá a muchos al mismo tiempo.

La porra de Canadá caminaba hacia el estadio envueltas en hojas de maple. Los seguidores de Marruecos respondían con banderas rojas, tambores y cánticos que habían cruzado el Atlántico en alguno de los 12 vuelos especiales organizados para acompañar a los Leones del Atlas. En las calles era imposible distinguir, a simple vista, quién apoyaba a quién. Ambos vestían de rojo. Ambos cantaban con la misma intensidad.

La coincidencia convirtió el día en una postal irrepetible. El 4 de julio de 2026, mientras Estados Unidos celebraba los 250 años de su Independencia, Houston bajaba el telón de la Copa del Mundo con su último partido del torneo. Una ciudad acostumbrada a recibir culturas distintas encontró en el futbol la mejor excusa para reunirlas todas.

Estados Unidos está de fiesta. REUTERS

Desde temprano, la fila para ingresar al Houston Stadium vuelta a la manzana. Familias completas soportaban el calor texano protegidas por sombrillas, abanicos y botellas de agua. Nadie parecía dispuesto a perderse la despedida.

Viajamos más de dos mil kilómetros porque sabíamos que esta podía ser una tarde histórica. No importa el resultado, nuestros hijos siempre recordarán que estuvieron aquí", comentó Marcus O'Neal un aficionado canadiense.

Muy cerca, un grupo de seguidores marroquíes improvisaba una fiesta con tambores y cánticos en árabe. Algunos habían llegado desde Casablanca. Otros desde París, Bruselas o Ámsterdam. La diáspora volvió a demostrar por qué Marruecos juega prácticamente como local en cualquier rincón del mundo.

"Seguimos a nuestra selección donde sea. Este Mundial también cuenta nuestra historia como comunidad", expresó Adam Charabin, un aficionado marroquí.

Houston observaba el espectáculo con la naturalidad de una ciudad construida por inmigrantes. Restaurantes, hoteles y estaciones del tren ligero se llenaron de idiomas distintos. El inglés se mezclaba con francés, árabe y español mientras las banderas estadunidenses aparecían en balcones y escaparates para recordar que también era el cumpleaños número 250 del país.

Nunca imaginé celebrar el Día de la Independencia viendo un Mundial. Hoy sentimos que el mundo vino a nuestra casa", relató Stev Smith, un residente estadunidense.

Notable presencia mexicana

También había mexicanos. Muchos habían apostado por la presencia de la Selección Mexicana en esta ciudad, otros simplemente aprovecharon la cercanía para vivir uno de los últimos capítulos del torneo.

"Nos hubiera encantado que México jugara aquí, pero no se dio. El Mundial es una fiesta que vale la pena vivir sin importar los equipos", externó Roberto Zamudio.

Una vez más, hubo una fuerte presencia de mexicano. IMAGN IMAGES via Reuters

Dentro del estadio predominaba el rojo. Afuera también. La diferencia estaba en los escudos. Marruecos llegaba impulsado por una generación que convirtió al futbol en proyecto de Estado y que hace tiempo dejó de sorprender en las grandes competencias. Canadá aparecía como la revelación silenciosa, un equipo que hace apenas una década rondaba el puesto 120 del ranking mundial y que hoy disputa unos octavos de final con la convicción de que ya pertenece a la élite.

Más allá del resultado, Houston también jugó su despedida. La ciudad no volverá a albergar partidos de esta Copa del Mundo. El FanFest seguirá abierto unos días más, pero el silbatazo final marcará el cierre de una aventura que durante semanas convirtió al centro de la ciudad en un punto de encuentro para aficionados de todos los continentes.

Mientras los fuegos artificiales del 4 de julio se comienzan a preparar la celebración por los 250 años de Estados Unidos, el futbol entregaba su última función en Houston. Durante unas horas, la Independencia estadounidense compartió escenario con un Mundial donde no importó el idioma, el pasaporte o el lugar de nacimiento.