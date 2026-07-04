¡Fracaso! Iga Swiatek es eliminada en Tercera Ronda de Wimbledon 2026

Iga Swiatek, número 3 del mundo y defensora del título de Wimbledon, cayó eliminada en tercera ronda de Wimbledon 2026 contra la filipina Alexandra Eala (N.32), que se impuso en dos sets, 7-6 (11/9), 6-2.

Derrotada este año en cuartos de final del Abierto de Australia y en octavos en Roland Garros esta temporada, la polaca no caía en una fase tan temprana en un torneo mayor desde su salida en Wimbledon en 2024.

La seis veces campeona de títulos de Grand Slam todavía no ha levantado ningún trofeo este 2026.

En Londres, ya tuvo una entrada en liza complicada contra la estadounidense Taylor Townsend (6-1, 2-6, 6-3), antes de una segunda ronda más convincente contra la checa Karolina Pliskova (N.73) en dos sets (6-3, 6-1).

"Estoy en la segunda semana de un Grand Slam, es increíble", se alegró Eala, entre lágrimas sobre la pista. Hasta ahora nunca había superado la segunda ronda de un Grand Slam.

En octavos de final tendrá un nuevo desafío de altura contra la italiana Jasmine Paolini, número 17 del ranking WTA y finalista en 2024 sobre la hierba londinense.

BFG