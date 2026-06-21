¿Cómo es trabajar gratis para la FIFA? La realidad de los voluntarios en el Mundial de México

La convocatoria empezó a circular en noviembre por la web oficial de la FIFA. Aplicaba a cualquier persona que quisiera ser voluntario durante la Copa del Mundo. No importaba la edad o las condiciones físicas, para ello la organización del evento tiene muchas ramas en donde colocarlos.

Sólo para México, en el Estadio Azteca (Ciudad de México) se ocupan alrededor de 600 voluntarios, un poco menos para Guadalajara y Monterrey. En Estados Unidos y Canadá son otras las condiciones.

El día de la inauguración fue cuando más horas de trabajo tuvieron, sin embargo no todos con la misma intensidad. La FIFA acomoda a sus voluntarios en diferentes ramas: tickets, ayuda, orientación, información, comunicación y hasta derechos humanos, son más de 25 tópicos en donde se pueden acomodar.

"La FIFA tiene muchos roles y pone a varios voluntarios. Aquí en Ciudad de México me ha tocado ver a personas en sillas de ruedas, gente de la tercera edad, algunas personas de talla baja entre otras", comenta uno de los voluntarios mientras trabaja en la zona externa y que prefiere reservar su nombre. "No es que la FIFA se enoje, pero pues nos aconsejaron ser muy discretos".

El mundial, una experiencia inolvidable

Estar en un evento como la Copa del Mundo reaviva el alma como cuenta este voluntario: "la experiencia es buena, cuando te dan el pans, que es Adidas, y todo lo demás, sientes que es un sueño".

Obviamente no hay pago. Desde que la FIFA centró su sucursal en el estadio Ciudad de México y en un pabellón del Tec de Monterrey al sur de la ciudad, comenzó con la selección de voluntarios. No se trabaja más de cuatro horas, pero hay casos excepcionales como los días de partido y no todos están en los estadios, otros están asignados a plazas comerciales, aeropuertos o zonas turísticas.

"De lo que podría quejarme aquí en Ciudad de México es la comida. Nos dan una torta o un burrito congelado con un jugo. Entras al comedor y es eso, y ves que en Monterrey o Los Ángeles les dan comida completa. También nos asignaron una tarjeta de transporte con 200 pesos, es todo lo que apoyaron".

Voluntariado, un trabajo gratuito

Este voluntario reconoce que se ofrece para el trabajo y entiende el concepto de ayudar, por lo que no se siente abusado por la FIFA. "Tenemos ciertos privilegios como regalos especiales tras cada juego. Tú pones en la aplicación cuándo quieres participar y qué días y tienes hasta 6 horas antes para cancelar, aunque supe de alguien que después de recibir su pans y tenis, se desapareció".

Voluntarios en el Estadio Ciudad de México Carlos Barrón

Cuando un voluntario cumple 5 eventos, la FIFA le envía un reconocimiento. Estos incluyen también tres sesiones en línea en las que se explica qué es este organismo y sus valores además de cómo atender a la gente y el comportamiento.

A los diferentes voluntarios en Ciudad de México les pidieron que si entraban al estadio, sólo lo hicieran en un tiempo corto, quizá para tomarse una foto y es todo, porque la FIFA no quiere que se vean en los pasillos o asientos. "Pero veíamos en otras sedes que hasta estaban sentados en lugares especiales, entonces pues queda esa sensación de que no fue parejo", comenta el voluntario.

Ellos están ahí siempre que un aficionado aparece. En la puerta, en los accesos o en los caminos. Visten coloridamente, de morado y verde fosforescente y siempre están dispuestos a ayudar con una sonrisa.