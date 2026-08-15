El mexicano Álvaro Fidalgo suma minutos con el Betis en el cierre de pretemporada ante Inter

El Real Betis Balompié cerró su pretemporada con un partido amistoso ante el Inter de Milán en Italia. Álvaro Fidalgo tuvo participación con el conjunto español al ingresar de cambio en la segunda mitad.

Ambos clubes utilizaron el partido como el último ensayo antes de afrontar sus respectivos compromisos oficiales de la temporada 2026-2027. La actividad de LaLiga española ya comenzó este fin de semana, mientras que la Serie A italiana arrancará sábado.

Inter de Milán vence al Betis

El Inter de Milán se llevó la victoria por 1-0 gracias a un gol de John Stones en la parte final del encuentro.

Al 82', Federico Dimarco, quien había ingresado de cambio, ejecutó un tiro libre y colocó el balón dentro del área. Benjamin Pavard ganó la disputa y recentró de cabeza para dejar la pelota en una posición favorable para John Stones.

El defensor inglés apareció para definir y mandar el balón a la red, con lo que puso el 1-0 definitivo para el conjunto italiano.

Stones también había ingresado de cambio durante el partido y tuvo sus primeros minutos de preparación con el Inter de Milán de cara a lo que será su primera temporada con el equipo en la Serie A.

Álvaro Fidalgo entra de cambio

Álvaro Fidalgo comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó al terreno de juego al minuto 73 en sustitución de Marc Roca.

El futbolista mexicano disputó los últimos 17 minutos del partido y sumó actividad con el equipo dirigido por el ingeniero Manuel Pellegrini en el cierre de la preparación para la nueva temporada.

Aunque el Betis terminó con derrota, Fidalgo tuvo participación en el último partido de pretemporada y ahora se prepara para afrontar su primera temporada completa con el conjunto verdiblanco.

Álvaro Fidalgo se convirtió en el tercer naturalizado en anotar con México en un Mundial, tras Sinha y Julián Quiñones. Reuters

Fidalgo apunta a su primer partido de LaLiga

La primera jornada de LaLiga se disputó este mismo fin de semana. Sin embargo, algunos equipos tuvieron que reprogramar sus encuentros debido a la extensión del periodo de vacaciones de algunos futbolistas que participaron en la Copa del Mundo 2026.

El Betis tendrá su debut en la competición el próximo viernes 21 de agosto, cuando reciba a la Real Sociedad en la segunda jornada de LaLiga.

Ese encuentro también representará una nueva oportunidad para Fidalgo de comenzar a ganar protagonismo dentro del equipo de Pellegrini.

El conjunto verdiblanco llegará al compromiso después de completar su preparación frente al equipo italiano, mientras que Fidalgo ya sumó sus primeros minutos antes de afrontar su primera campaña completa con el club.