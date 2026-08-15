Sanción perjudica a Pato O'Ward; saldrá en lugar 19 en carrera de IndyCar en Canadá

Pato O’Ward recibió una penalización durante la calificación de la carrera de IndyCar en Markham, Canadá, por lo que saldrá en el lugar 19.

El mexicano iba en rumbo ascendente para la sesión, en un fin de semana controvertido para la serie estadunidense, ya que la construcción del circuito callejero tomó más de lo planeado y toda la actividad del viernes se pasó para este sábado.

O’Ward, quien luchó para meterse entre los diez mejores en los entrenamientos, estaba en vías de asegurar su pase de la fase de grupos, que tuvo una bandera roja con dos minutos restantes.

Pese a estar en sexto lugar, el regiomontano se fue a una zona de escape al reiniciar, lo cual generó una bandera amarilla encadenada. Por reglamento, se hizo acreedor a perder su mejor registro de la tanda, por lo que pasó del sexto al décimo sitio en el segmento y a ocupar el lugar 20 en el resultado de la calificación.

Una sanción a Christian Rasmussen lo promoverá un puesto adelante en la parrilla de este domingo, pero el piloto de Arrow McLaren ha admitido que éste ha sido otro fin de semana de lucha para buscar velocidad.

La verdad es que no hemos estado nada competitivos”, declaró.

Sé que estuvimos muy cerca de lograr el pase a la siguiente fase. Nadie nos sacó en esa última vuelta que hicieron todos. Desearía haberme quedado donde estaba,porque no creo que hubiera podido mejorar lo que hice. Realmente sentí que había maximizado mi vuelta antes de que sacaran la bandera roja”.

Mañana tendremos que luchar desde la parte trasera de la parrilla. Ha sido un fin de semana estresante en cuanto al rendimiento. Simplemente no hemos logrado extraer mucho de ello”.

O'Ward busca mantener su quinto lugar en el campeonato en esta primera visita a Markham, que reemplazó al circuito de Toronto, pero que trajo bastante caos, ya que tan solo en la calificación, pilotos como Will Power, Josef Newgarden y Caio Collet provocaron banderas rojas.

Lo mismo le pasó a Alex Palou, líder del campeonato, quien chocó en la pared mientras se aproximaba a la Curva 10 en el segundo segmento. Con ello, el español tomará la bandera verde en el lugar 11, luego de que Alexander Rossi también recibiera una sanción.

Para su fortuna, el sublíder general Kyle Kirkwood tomará la salida en la posición 15 y David Malukas, tercero en la general, quedara séptimo. La ‘pole position’ fue para el británico Louis Foster.

El Indy Ontario 2026 comenzará este domingo a las 10:00 hrs (Tiempo del Centro de México) y se verá en la plataforma Disney Plus, así como en el canal principal de ESPN.