El sueño de unos padres: un restaurante para que su hijo reciba algún día a la Selección Argentina

Al cruzar la puerta de Argentina 163 en 918 E Harwood Rd, en Euless, Texas, te das cuenta del porqué ese rincón fascinante existe: una imagen de Messi besando la Copa del Mundo de Catar 2022.

Joaquín Franco nació en Dallas. Creció entre carreteras texanas, pero su padre argentino, Adrián Franco y su madre mexicana, Lety Trillo, le ayudaron a construir un restaurante rodeado de la cultura argentina, de sus sabores, sus tradiciones y, por supuesto, de su pasión más grande: el futbol.

El nombre Argentina 163 cuenta por sí sola una historia. Surgió después de la conquista de la Copa América 2024, aquella final disputada en el Hard Rock Stadium de Miami en la que Argentina derrotó 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez. El 16 representa las Copas América ganadas por la Albiceleste y el tres, por las estrellas conseguidas en las Copas del Mundo.

“Es más para mi hijo que para nosotros. Es un emprendimiento de él y lo estamos apoyando en su sueño. Estamos sorprendidos porque hay 200 personas todos los días, es una unión de los argentinos en todo este tiempo en el mundial. Fue un sueño de qué Argentina haya venido a jugar a Dallas y nos reunamos todos aquí”, señaló Adrián Franco en charla con Excélsior.

Argentina 163, el restaurante donde se reúnen los aficionados Albicelestes Sebastián Díaz de León

Entre botellas de Quilmes, empanadas, chorizos y asados, Argentina 163 se ha convertido en un refugio para decenas de compatriotas que viven lejos de casa.

El Mundial hizo el resto. La coincidencia de que la Selección Argentina dispute dos partidos de la fase de grupos en el estadio Dallas, en Arlington, terminó por transformar el sitio en una auténtica embajada albiceleste.

“La gente no nos entiende, somos muy especiales y no entienden nuestro fanatismo y por eso mucha gente no nos quiere. Aquí te demostramos que a 40° centígrados, la gente gritando, saltando y felices, no importa nada más”, señaló Franco acerca de la pasión de los argentinos.

Por unas horas, Argentina vuelve a estar un poco más cerca. Y aunque este Mundial lo viven en particular con nostalgia, por ser el último de Lionel Messi, saben que siempre serán una selección ganadora.

“Viví la de Maradona, me hizo muy feliz. Después nació la era Messi y también la era de la familia Messi, nos ha tocado como un legado. Elijo creer y no pensar que es la última”.

“Para mí, como persona y jugador es un ejemplo. Yo quisiera tener un hijo como Messi, un hermano como Messi, un familiar como Messi, porque es una buena persona. Tiene una humildad que es muy difícil para una persona que están en el puesto de él”, concluye.

En Argentina 163 no sólo se sirven empanadas o asados. También se alimenta la esperanza de que, algún día, Joaquín pueda contarles a sus hijos que la Selección Argentina pasó por Dallas y encontró un hogar en su restaurante.”