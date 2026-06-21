Mundial 2026: ¿Qué partidos restan por jugarse en México? 

Falta una jornada para que culmine la fase de grupos del Mundial 2026, pero en México se ha vivido de gran manera. La pasión tricolor ha convertido cada partido en una fiesta inolvidable en las tres sedes mexicanas.

Con el reciente partido que se llevó a cabo en la Sultana del Norte, el Túnez vs Japón, nuestro país ya ha albergado 6 de los 13 partidos asignados, donde cada uno se ha vivido de manera espectacular gracias a la hinchada nacional y extranjera.

La mayoría en el estadio apoya a los japoneses. AFP

La organización y el calor de la gente han hecho que el Mundial en suelo mexicano sea memorable, a pesar de que el país recibe menos encuentros que Estados Unidos. La recta final en CDMX, Guadalajara y Monterrey promete emociones fuertes antes de que el torneo se concentre en territorio norteamericano.

¿Qué partidos faltan por jugarse en México?

Conforme pasa el tiempo, la Copa del Mundo está llegando a su fin, así como los partidos en suelo mexicano. Sin embargo, aún faltan unos grandes encuentros.

Los partidos pendientes en territorio mexicano incluyen el cierre de la fase de grupos y el inicio de la fase eliminatoria. Destaca el duelo de México ante Chequia en el Estadio Ciudad de México, que definirá si el Tri cierra de manera positiva el certamen.

En Guadalajara se jugarán dos partidos de fase de grupos: Colombia vs República Democrática del Congo y el juego más atractivo de la Perla Tapatía, el Uruguay vs España. Estos duelos son clave para definir clasificados en sus respectivos grupos.

Monterrey albergará el cierre del Grupo A con Sudáfrica vs Corea del Sur, además de un partido de dieciseisavos de final, el cual podría ser con la Selección de Países Bajos. La afición regiomontana vivirá jornadas intensas.

CDMX será la sede con más actividad restante, con el partido de México el 24 de junio, un dieciseisavos el 30 de junio y un octavos de final el 5 de julio. El Estadio Ciudad de México seguirá siendo el corazón del Mundial en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 17JUNIO2026.- Color previo al partido entre las selecciones de Uzbekistán vs Colombia correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Foto: Edgar Negrete |Cuartoscuro

Todos los partidos del Mundial que se jugarán en México

Colombia vs República Democrática del Congo

Fase de Grupos (Grupo K), Estadio Guadalajara, 23 de junio.

Chequia vs México

Fase de Grupos (Grupo K), Estadio Guadalajara, 23 de junio.

Sudáfrica vs Corea del Sur

Fase de Grupos (Grupo A), Estadio Monterrey, 24 de junio.

Uruguay vs España

Fase de Grupos (Grupo H), Estadio Guadalajara, 26 de junio.

Partido de dieciseisavos de final

Estadio Monterrey, 29 de junio.

Partido de dieciseisavos de final

Estadio Ciudad de México, 30 de junio.

Partido de octavos de final