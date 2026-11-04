Como 1907 firma la mayor goleada en la historia de la Champions League

Una noche inolvidable y de absoluta locura se vivió en el Estadio Bollaert-Delelis. El Lens de Francia sufrió una debacle histórica al caer 1-9 ante el Como 1907, firmando de esta manera la mayor goleada registrada en la historia de la UEFA Champions League.

El vendaval del conjunto italiano comenzó muy temprano en el partido. Anastasios Douvikas abrió el marcador al minuto 7 para enfilarse hacia una actuación estelar, firmando un triplete con anotaciones adicionales a los minutos 32 y 57.

Más allá de la estelar noche del delantero griego, el poderío ofensivo del equipo dirigido por Cesc Fàbregas se repartió con una gran variedad de recursos, registrando a otros seis anotadores diferentes a lo largo del encuentro.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió al minuto 40, cuando el argentino Nico Paz, cerebro y manija del equipo italiano, marcó el tercer tanto de la noche. Tras su anotación, el mediocampista protagonizó una conmovedora dedicatoria en memoria de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que perdió la vida recientemente.

La cuenta visitante se completó con las anotaciones de Lucas Da Cunha (47’), Marc-Oliver Kempf (53’), Mattia Liberali (62’), Martín Baturina (69’) y Matteo Papacciolli (90+2’), sellando una paliza sin precedentes que mete de lleno al club italiano en los libros de historia del torneo continental.

Nico Paz rinde homenaje a Jesús de Miguel en Champions League REUTERS

Las mayores goleadas en la historia de la Champions League

La histórica y categórica victoria firmada por el Como 1907 en territorio francés reescribe los libros de récords del torneo continental más importante a nivel de clubes. Desde la instauración del formato moderno de la UEFA Champions League en 1992, la competición ha sido testigo de noches memorables donde la diferencia de goles ha alcanzado límites insospechados, consolidando marcadores abultados que han quedado grabados en la memoria de los aficionados.

Las mayores palizas registradas en cuanto a margen y volumen de anotaciones en la historia del certamen se estructuran de la siguiente manera:

Lens 1-9 Como 1907 (2026 - Fase de Liga) Liverpool 8-0 Beşiktaş (2007 - Fase de Grupos) Real Madrid 8-0 Malmö FF (2015 - Fase de Grupos) Bayern Múnich 9-2 Dinamo Zagreb (2024 - Fase de Liga)