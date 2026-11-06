Colton Herta consigue la superlicencia de F1 y podría sustituir a Bottas en Cadillac

Uno de los principales activos para Cadillac en la Fórmula 1 es su piloto reserva, Colton Herta, quien tras tomar los controles del MAC-26 de Sergio Checo Pérez durante la FP1 del GP de Brasil reunió los puntos necesarios para solicitar la súper licencia de la FIA, y así poder ser piloto titular en la máxima categoría.

Pues Colton Herta ya consiguió los 40 puntos que solicita el organismo internacional del deporte motor, tras buenos resultados en IndyCar, su participación esta temporada en la Fórmula 2, así como las cinco prácticas libres que ostenta en la máxima categoría.

Por lo anterior, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que Colton Herta se convierta en el nuevo coequipero de Sergio Checo Pérez en Cadillac, especialmente ante las actuaciones irregulares de Valtteri Bottas durante la temporada. Además de representar una alternativa deportiva para la escudería, el estadunidense significa una oportunidad de expansión comercial en su país de origen, un mercado estratégico para la Fórmula 1.

Su incorporación también permitiría a Cadillac reforzar su identidad como equipo norteamericano, al contar con dos pilotos que representan mercados importantes para la categoría: Pérez, por la afición latinoamericana y su arraigo en México, y Herta, por su proyección en Estados Unidos.

Colton Herta a los controles del MAC-26. Reuters.

Asimismo, la posibilidad de contar con un piloto estadunidense en su alineación titular podría fortalecer la conexión de la escudería con el público local y darle mayor visibilidad a la marca en uno de los mercados donde la Fórmula 1 ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años.

Sin embargo, lo que se esperaba que sería una inundación de cuestionamientos para el piloto norteamericano luego de la primera práctica libre del fin de semana terminó siendo lo contrario, pues Cadillac dio a conocer que Colton Herta presentó un malestar físico, razón por la que no estuvo disponible para brindar declaraciones ante los medios de comunicación. Y el equipo terminó por cancelar sus intervenciones ante la prensa para este viernes.

El camino de Colton Herta para la superlicencia de la FIA está marcado por la inexperiencia

El norteamericano ha tenido una temporada para el olvido en la Fórmula 2, pues al volante del equipo Hitech marcha décimo noveno en la clasificación mundial de pilotos. Solamente ha sumado puntos en cinco carreras y su resultado más destacado hasta el momento es un quinto lugar en España. Aunado a ello, ha sufrido tres penalizaciones de tiempo en Mónaco, Hungría, Monza y Bakú, debido a exceder los límites de pista y por colisiones.

Sus principales debilidades han sido los límites de pista y la gestión de neumáticos, pues en la IndyCar suelen ser mucho más flexibles en torno a la manera en la que los pilotos atacan las curvas, a diferencia de la Fórmula 2.

De igual manera, los neumáticos Firestone suelen ser mucho más rígidos y presentan una degradación mecánica progresiva, por lo que la gestión no suele ser algo fundamental en IndyCar. Sin embargo, las gomas de Pirelli sufren una alta degradación térmica, por lo que ha tenido que modificar su forma de pilotar, lo que lo ha llevado en ocasiones a sufrir en ritmo de carrera.

Sin embargo, en Cadillac se han pronunciado conformes con respecto a su rol como piloto reserva, pues además del performance y el tiempo en el simulador, ha sido clave en la recolección de datos en circuitos como Monza, Barcelona, Budapest, México e Interlagos.