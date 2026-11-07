"América era el villano; siempre le ganábamos": Francisco Palencia 

Figura de Pumas, Chivas y Cruz Azul; villano para el América. Juan Francisco Palencia goza de un envidiable, pero raro legado con tres de los cuatros grandes de México.

Investidura de un antiamericanista moderno, aunque el propio exjugador prefiere otro término como si se tratara de una lucha del bien y el mal.

“Yo diría un ‘antagonista’. Siempre hay un superhéroe y un villano. Desde que estaba chico, tenía unos 12 años, jugaba contra el América, al final éramos los héroes y el América era el villano; siempre le ganábamos.

“Siempre se necesita ese antagonista, ese villano entre comillas. Pero gradezco al América, porque tendría unos 12 goles menos en mi carrera”, menciona orgulloso en charla virtual con Excélsior.

Celebraciones muy frescas en la memoria de ‘Gatillero’. Algunas con más significado que otras, como en el Clásico Nacional del Clausura 2005. Empate a tres, pero le propinó un doblete a Guillermo Ochoa, en el Estadio Azteca.

“El América es muy importante en México como los tres, Cruz Azul, Chivas y Pumas, en esos duelos siempre quieres demostrar y quieres regresarle a la gente todo ese apoyo que te ha brindado en toda tu carrera”.

Incluso en el retiro, el clásico entre Pumas y América es emocionante para Paco Palencia. Sus mejores recuerdos se pintan

“Para mí son partidos hermosos, preciosos, siempre quieres jugar ese tipo de partidos, porque no sabes cuándo será la última vez que lo hagas. Afortunadamente le marqué varios goles al América.

“Me gustó mucho cuando le marqué en el Estadio Banorte a Memo Ochoa, en ese 3-3 pletórico, marqué mi gol 100 y 101. Por eso lo recuerdo tanto”.

Difícil ganarse a la afición de Pumas

Además de títulos, Paco Palencia atesora el cariño de los aficionados.

"Gracias a Dios he tenido la fortuna. Qué otro jugador ha disputado finales con Cruz Azul, con Pumas y con las Chivas, he ganado con Cruz Azul y Pumas; con Chivas perdí una contra Pumas (2004), han sido momentos increíbles lo que viví con esos equipos".

¿Pero qué tan difícil es ganarse a los seguidores de Club Universidad? Según el ahora analista de televisión, es "difícil; no cualquiera".

La afición de Pumas es muy hermética, no cualquiera entra en el corazón de Pumas, han pasado muchos excompañeros míos que no entran en la afición de Pumas y la verdad que yo me considero muy afortunado que entré en su corazón.

"La gente se te acercaba, te decía 'bienvenido, qué bueno que estás aquí, no es fácil ganarte a la afición de Pumas, te la ganas por una cosa que era la entrega 100 por ciento. No dabas un balón por perdido, manteníamos al equipo en el partido siempre. Tenemos la misma naturaleza de mi ADN ganador, se embonó perfectamente con Pumas y la verdad que fui muy feliz ahí", concluyó.