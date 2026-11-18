En el Inalpi Arena, con el público local empujando cada punto del azzurro, Flavio Cobolli intentó plantarle cara a Frances Tiafoe, sin embargo, tras un primer set reñido, no pudo hacer más y terminó perdiendo 6-7 (8-6) y 0-6 para ser el primer eliminado del Nitto ATP Finals 2026.

El italiano arrancó como un vendaval: se llevó los primeros ocho puntos del partido, quebró el saque de Tiafoe y se puso 2-0 con una autoridad que hizo creer que la noche podía ser suya.

Durante casi una hora el choque se mantuvo tenso e igualado, un pulso de errores forzados y recuperaciones desesperadas hasta el tie-break. Allí Cobolli llegó a ponerse 6-4 y tuvo dos bolas de set consecutivas; no convirtió ninguna. Tiafoe, más sólido en los momentos clave, cerró el parcial 8-6 y se llevó el primer set 7-6(6) tras 61 minutos de batalla.

Lo que vino después fue un derrumbe. Al inicio del segundo set Cobolli se puso 30-0 en su saque y, de golpe, perdió nueve puntos seguidos. El estadounidense rompió, sostuvo cero y volvió a quebrar.

El italiano ya no encontró respuestas: cedió su servicio tres veces, apenas sumó 11 puntos en todo el parcial y vio cómo Tiafoe le imponía un 6-0 implacable.

El público de Turín ovacionó a su jugador cuando apareció en la pantalla grande, pero el daño ya estaba hecho: la primera victoria de Tiafoe en las ATP Finals acababa de firmar la eliminación del local.

Cobolli queda eliminado de las ATP Finals

Con esta derrota Cobolli cae a 0-2 en el grupo Ivan Lendl y queda matemáticamente fuera de las Semifinales. El viernes todavía enfrentará a Carlos Alcaraz, pero ese partido ya no tendrá valor clasificatorio para el italiano.

La presión de debutar en el torneo de los maestros, sumada a la ausencia de Jannik Sinner, se notó en la cara del romano después de desaprovechar las bolas de set y no poder reaccionar en el segundo parcial.

Al mismo tiempo, el resultado le regala a Alcaraz el primer puesto del grupo y el boleto a semifinales. El español, que por la tarde había vencido a Daniil Medvedev 6-2, 6-4, ya no puede ser alcanzado: incluso si perdiera el viernes ante Cobolli, terminaría primero por el head-to-head.

El duelo del viernes entre Tiafoe y Medvedev se convierte ahora en una eliminatoria directa por el segundo cupo, mientras el público italiano se queda sin su representante en la lucha por el título.