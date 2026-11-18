Carlos Alcaraz dio otro paso hacia las semifinales de las ATP Finals 2026. El tenista español derrotó al ruso Daniil Medvedev por parciales de 6-2 y 6-4, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo Ivan Lendl, disputado este miércoles 18 de noviembre en la Inalpi Arena de Turín, Italia.

El número tres del mundo mantuvo el control desde el primer set. Después de un inicio equilibrado, consiguió dos quiebres consecutivos que le permitieron tomar ventaja y cerrar la primera manga por 6-2. Medvedev no encontró respuestas ante el ritmo y la precisión del español.

Para el segundo parcial, Alcaraz volvió a presionar el servicio de su rival y consiguió una ruptura temprana. Sin embargo, el encuentro tuvo un momento de preocupación cuando el murciano solicitó atención médica por molestias en el muslo izquierdo.

El equipo médico le colocó un vendaje en la zona y el español pudo regresar a la cancha para continuar con el partido. Pese a esta intervención, mantuvo la ventaja y cerró el encuentro por 6-4, sin que hasta el momento se haya informado de un diagnóstico que confirme una lesión.

Alcaraz mantiene su racha de victorias

Con este resultado, el español llegó a 11 triunfos consecutivos en el circuito. Su racha incluye los títulos conseguidos en el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París, resultados que fortalecieron su cierre de temporada.

Además, el tenista mantiene el paso perfecto en la fase de grupos de las ATP Finals, después de que en su debut superara al estadounidense Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2.

El murciano busca conquistar por primera vez el torneo de maestros, después de alcanzar la final en 2025, cuando cayó ante el italiano Jannik Sinner.

¿Qué necesita Carlos Alcaraz para clasificar a semifinales?

Con dos victorias y sin perder un set, Alcaraz quedó en una posición favorable dentro del grupo Ivan Lendl. Sin embargo, su clasificación todavía depende del resultado entre Flavio Cobolli y Frances Tiafoe.

De acuerdo con los escenarios publicados por la ATP, el español avanzará si Tiafoe derrota a Cobolli o si el italiano consigue la victoria en tres sets. Si Cobolli gana en dos mangas, la clasificación se definirá en la última jornada.

Carlos Alcaraz todavía tiene pendiente su encuentro ante el italiano, con el que cerrará la fase de grupos y buscará asegurar su presencia entre los cuatro mejores del torneo.