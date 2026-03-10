Club León, información, historia, títulos y datos

El Club León fue fundado el 20 de agosto de 1944 en la ciudad de León, Guanajuato. Desde sus primeros años se convirtió en uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano. En las décadas de los 40' y 50' vivió su primera época dorada, cuando ganó varios campeonatos de Liga y Copa, siendo conocido como el "Campeonísimo”.

Juega como local en el estadio León, uno de los estadios más tradicionales del país.

Después de años complicados y descensos, el club regresó a Primera División en 2012 y rápidamente volvió a ser protagonista, logrando un histórico bicampeonato en 2013 y 2014. En 2023 alcanzó uno de los logros más importantes de su historia al conquistar un título internacional.

Títulos de Liga (8)

En los torneos largos (cuando no había final y el campeón era el líder general), León ganó:

1947-48

1948-49

1951-52

1955-1956

En la era de liguillas ganó las siguientes finales:

1991-92 vs Puebla FC (2-0 global)

Apertura 2013 vs Club América (5-1 global)

Clausura 2014 vs CF Pachuca (4-3 global)

Guardianes 2020 vs Pumas UNAM (3-1 global)

Otros títulos

5 Copas México (ganando finales ante Atlas, Monterrey, Oro, América y Cruz Azul).

5 Campeón de Campeones.

Descensos

León ha descendido dos veces en su historia: El primer descenso fue en la temporada 1986-87, después de más de 40 años en Primera División.

El segundo descenso ocurrió en 2001-02 por problemas en la tabla porcentual.

Regresó a Primera División en 2012 tras ganar el Ascenso MX, iniciando una nueva etapa exitosa

Títulos Internacionales

El logro internacional más importante llegó en 2023 cuando León ganó la Liga de Campeones de Concacaf al vencer 3-1 global a Los Angeles FC. También ganó la Leagues Cup en 2021 derrotando 3-2 a Seattle Sounders FC.

Máximos anotadores históricos

El máximo goleador en la historia del club es Adalberto López, con más de 136 goles oficiales.

Otros grandes anotadores del León han sido:

Mauro Boselli, figura del bicampeonato.