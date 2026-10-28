Clausuran la sede del máximo organismo del futbol chileno por una deuda de 172 millones

La sede de la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) de Chile fue clausurada este miércoles por la Municipalidad de Peñalolén, debido a irregularidades en la recepción definitiva de sus instalaciones y a una deuda municipal que asciende a 172 millones de pesos chilenos.

La medida se ejecutó en el complejo ubicado en avenida Quilín 5635, en Santiago, donde funcionarios municipales procedieron a inhabilitar el recinto y solicitar el desalojo del personal que se encontraba en el lugar.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, explicó que el inmueble no cuenta con la recepción definitiva de las obras, un trámite obligatorio de la Dirección de Obras Municipales para acreditar que una construcción cumple con los requisitos correspondientes y puede funcionar regularmente.

A esta situación se suma, según los antecedentes del municipio, que la ANFP habría operado durante 16 años sin la patente municipal correspondiente. La deuda acumulada alcanza los 172 millones de pesos chilenos e incluye obligaciones impagas, derechos de aseo, reajustes, multas e intereses.

Concha calificó la situación de «inaceptable» y cuestionó que una institución de la dimensión de la ANFP no hubiera regularizado sus obligaciones.

¿Por qué clausuraron la sede de la ANFP?

De acuerdo con el municipio, el principal motivo de la clausura es la falta de recepción definitiva de las edificaciones. La autoridad comunal indicó que la ANFP deberá acudir a la Dirección de Obras Municipales y subsanar los trámites pendientes para que pueda levantarse la medida.

Por separado, el municipio anunció que notificará a la institución para que regularice las obligaciones económicas acumuladas.

La clausura también afecta a las instalaciones del Instituto Nacional del Futbol (INAF), ubicado en el mismo terreno. El cierre alcanza tanto las actividades administrativas de la ANFP como las labores educativas que se desarrollan en el complejo.

Pablo Milad cuestiona la medida y anuncia acciones legales

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, rechazó la actuación municipal y cuestionó que la clausura se ejecutara sin un aviso previo que permitiera abordar las irregularidades. El dirigente calificó el procedimiento de arbitrario y anunció que la institución emprenderá acciones judiciales.

Milad también advirtió sobre las consecuencias del cierre para las actividades que se desarrollan en el recinto, incluido el trabajo de las selecciones juveniles.

El conflicto abre un nuevo frente para la dirigencia del futbol chileno, que ahora deberá enfrentar tanto la disputa con el municipio como la regularización de los trámites pendientes. La reapertura de la sede dependerá de los pasos administrativos necesarios para subsanar las irregularidades señaladas por las autoridades comunales.