Claudio Castagnoli resistió y siguió como campeón mundial del CMLL

El suizo Claudio Castagnoli resistió los fuertes ataques que le propinó Xelhua y con un poco de distracción, pudo vencer al poblano para seguir como campeón Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Xelhua fue un digno retador que puso en predicamentos al actual monarca. El poblano contó con el apoyo del público, que lo alentó de gran manera.

Como en los viejos tiempos, cuando Canek cargaba a sus rivales. Ahora, Xelhua lo hizo ante Claudio Castagnoli CMLL

El mexicano hizo gala del llaveo para tratar de sacar la rendición de su oponente. Asimismo, lució poderoso y recordó a Canek, cuando levantaba a los luchadores en todo lo alto y, así lo hizo ante Claudio Castagnoli. Los topes de cabeza también figuraron.

Cuando Xelhua trataba de poner fin a la lucha, la réferi de AEW, Aubrey Edwards, se interpuso en el trayecto, lo que permitió que el suizo aprovechara la distracción para conectar una patada en el rostro y después hacer su clásico “volantín”, siendo el luchador mexicano azotado para después volverlo a estrellar sobre la lona para que se escucharan las tres de rigor.

Claudio Castagnoli aprovechó una distracción para rendir a Xelhua en el ring de la Arena México CMLL

“Para mí fue un reto desde que lo acepté. Xelhua dio todo por el todo, adaptándome también un poco a su estilo, que es difícil dominarlo con una llave, debido a sus extremidades tan largas, más su gran peso. Me encuentro muy contento, sobre todo por la reacción del público, es la que me llena de emoción, energía, fuerzas, para seguir preparándome día con día y poder llevarnos ese campeonato en una próxima oportunidad”, declaró Xelhua.

En la batalla estelar, el ‘Sky Team’ se llevó la victoria. Neón tuvo un gran regreso tras superar su lesión; Místico y Máscara Dorada lo arroparon para vencer a Volador Jr, Último Guerrero y Difunto.

En el mano a mano internacional, Flip Gordon salió con la mano en alto al vencer a Bárbaro Cavernario.

En el choque entre CMLL y AEW, el “MxM TV” conformado por Johnny TV, Mansoor y Mason Maden se llevaron la victoria ante Soberano Jr, Ángel de Oro y Niebla Roja.

En duelo de Amazonas, Persephone, Zeuxis y Sanely hicieron valer su “ley” ante La Jarochita, Tabata y Skadi.

En batalla de rudos, los llamados “Herederos”, Felino Jr, Cobarde y el Hijo de Stuka Jr, se llevaron la victoria sobre “Las Bestias del Diablo”, Akuma, y los Gemelos Diablo I y II.

En la batalla inicial, Rey Cometa y Espíritu Negro fueron derrotados por Pólvora y el Coyote.