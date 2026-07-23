Gabriela Garza: de ver a su padre en Londres 2012 a ser la abanderada de México en Centroamericanos 

Antes de convertirse en la abanderada de México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Gabriela Rodríguez Garza fue una niña que miraba a su padre cumplir el sueño olímpico.

Tenía apenas 15 años cuando lo vio competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Aquella imagen, de su padre dentro de la máxima competencia deportiva del mundo, terminó por cambiarle la vida. Garza se enamoró del skeet y entendió que ella también quería vivir algún día aquellos momentos.

“He pasado momentos complicados y buenos, agradezco haber sido muy constante, mantenerme y creyendo en mi sueño que tuve en Londres 2012 cuando me enamoré de este deporte. Ha sido muy bonito ver para atrás y conseguir cosas que yo no sabía que podían llegar”, recordó la coahuilense en charla con Excélsior.

“Al principio que veía a otros atletas que destacaban en mi deporte decía: ‘México nunca lo ha logrado, son otros países que tiene la habilidad’ realmente no tenía objetivos de ser campeona mundial o medallista olímpica, fue poco a poco que me di cuenta en mis entrenamientos y en el camino que podía ser posible lograrlo”, añadió.

Gabriela Rodríguez Garza, una de las cartas fuertes de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Especial

El camino la llevó a compartir algunas competencias de tiro con su padre. Ambos participaron en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, disputaron varias Copas del Mundo e incluso compartieron un ciclo olímpico. Durante meses, su padre también fue su entrenador.

“Cuando es tu papá no lo quieres escuchar tanto, te peleas más. Pero fue una etapa que disfruté mucho, aprendí muchas cosas, él me inspiró para entrar en este deporte”, menciona Rodríguez Garza.

Llegó el momento de entender que, para seguir creciendo, Gabriela necesitaba nuevos retos y nuevas voces. Ambos decidieron cerrar esa etapa de trabajo para que la tiradora pudiera continuar su desarrollo con entrenadores más experimentados.

“Una vez que encontré a un entrenador internacional, quería ahora tener su rol de padre y lo entendió perfecto, yo m agradezco todo lo que me enseñó. Reconoció que sus conocimientos eran limitados y que si quería seguir creciendo tenía que buscar este camino”.

En el skeet mexicano, la escuela italiana se ha convertido en una marca de calidad. Los entrenadores de ese país han dejado huella en la preparación de los mejores tiradores nacionales y ahora Gabriela trabaja con Pietro Genga, un entrenador italiano reconocido a nivel mundial por formar a algunos de los mejores atletas de la disciplina olímpica.

“Italia es la cuna del skeet, allá están los mejores entrenadores del mundo. Fue un cambio importante para mí y para mi crecimiento”.

Gabriela Rodríguez llega a Santo Domingo con una historia que comenzó junto a su padre. Catorce años después de aquel instante que la hizo enamorarse del deporte, será ella quien encabece a la delegación mexicana como abanderada.

La niña que un día miró a su papá competir en Londres 2012 ahora tendrá su propio momento para llevar la bandera de México a lo más alto.