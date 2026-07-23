Lo presentan el viernes: Jürgen Klopp es nuevo director técnico de Alemania rumbo al Mundial 2030

La Selección de Alemania tiene nuevo timonel para iniciar su reconstrucción. La Federación Alemana de Futbol (DFB) hará oficial este viernes la incorporación de Jürgen Klopp como su nuevo director técnico, en una conferencia de prensa convocada en la sede central de Fráncfort.

El histórico estratega alemán firmará un contrato a largo plazo con una vigencia programada hasta la celebración del Mundial de 2030. El técnico de 59 años asume el banquillo de la escuadra germana para sustituir a Julian Nagelsmann, quien fue despedido de su cargo tras la sorpresiva eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final.

El acuerdo comercial con Red Bull para rescindir su contrato

Para asumir el control del cuadro tetracampeón del mundo, el director técnico se desvinculará de la empresa Red Bull, corporación para la que ejercía como director global de futbol con un contrato fijado originalmente hasta la temporada de 2029.

Las claves de la negociación económica para destrabar su salida incluyen:

Sin indemnización económica: La rescisión del compromiso laboral no requerirá el pago de una compensación financiera formal por transferencia de derechos entre las partes involucradas.

La rescisión del compromiso laboral no requerirá el pago de una compensación financiera formal por transferencia de derechos entre las partes involucradas. Donación benéfica: El acuerdo estipula únicamente una donación de un millón de euros destinada a la fundación médica Wings for Life.

Jürgen Klopp estuvo presente en el Mundial desempeñando un papel de analista para una cadena de televisión alemana. REUTERS

El reto de Jürgen Klopp: Reconstruir a un gigante de la FIFA

El principal objetivo del proyecto deportivo es devolver el protagonismo internacional a la Selección de Alemania, tras hilar tres fracasos consecutivos en la máxima cita de la FIFA:

Mundial Rusia 2018: Eliminación histórica en la fase de grupos. Mundial Qatar 2022: Segunda caída consecutiva en la primera ronda del torneo. Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026: El reciente tropiezo tempranero en la ronda de eliminación directa.

Jürgen Klopp respalda su llegada al banquillo teutón con un historial sumamente exitoso tras dirigir al Maguncia, al Borussia Dortmund y, de manera más notable, tras consagrarse como figura histórica en el Liverpool.

Al frente del conjunto de la Premier League de Gran Bretaña, el estratega conquistó la UEFA Champions League en 2019 y rompió una sequía de 30 años sin títulos de liga local.