¡Duelo de sangre! El 'Cata' Domínguez pidió jugar en la Sub-21 para enfrentar a su hijo

El fu tbol mexicano regaló una de esas postales que quedan para la historia. Julio César ‘Cata’ Domínguez, el veterano referente del Atlético de San Luis, dejó de lado los reflectores de la Primera División para cumplir un deseo personal: enfrentar a su propio hijo, Julio Domínguez, en la categoría Sub-21.

El "Cata" realizó una petición especial al cuerpo técnico potosino para ser considerado en el duelo ante Pumas. El motivo no era técnico, sino sentimental. Tras recibir el visto bueno, el histórico defensor saltó a la cancha y, antes del silbatazo inicial, se dirigió a la banca universitaria para fundirse en un emotivo abrazo con su heredero, quien defiende los colores del conjunto auriazul.

Julio César 'Cata' Domínguez fue titular con la Sub 21 del Atlético de San Luis Captura de pantalla

Caminos distintos: Del azul al oro

Aunque el 'Cata' es una institución en Cruz Azul, donde se formó y jugó casi toda su carrera, su hijo ha decidido forjar su propio camino lejos de La Noria. El joven defensor se pule actualmente en la cantera de los Pumas, una de las más exigentes del país, demostrando que el talento en la zaga es cuestión de genes, aunque los colores sean distintos.

Julio Domínguez comenzó en la banca de los Pumas Sub 21 Captura de pantalla

El ocaso de una leyenda

A sus 38 años, Julio César Domínguez está a días de un hito impresionante: el próximo 29 de abril cumplirá 20 años de carrera profesional. Con el retiro asomándose en el horizonte, este enfrentamiento en la categoría Sub-21 representa el "paso de estafeta" en la familia Domínguez, en un duelo que difícilmente olvidarán los dos defensores.