Ciclista mexicano Michael Zárate en coma inducido tras fuerte caída en Italia

El ciclista mexicano Michael Zárate, de 22 años, permanece en coma inducido y bajo supervisión médica en Italia tras sufrir una aparatosa caída durante la primera etapa de la Settimana Coppi e Bartali, informó su equipo Petrolike.

El incidente generó momentos de alta tensión dentro del pelotón. Zárate fue trasladado de inmediato a un hospital tras el impacto, donde se le practicaron estudios para descartar lesiones de gravedad en órganos vitales. De acuerdo con el comunicado oficial del equipo, “Michael fue trasladado inmediatamente al hospital y se le realizaron pruebas para descartar un traumatismo craneoencefálico”.

Las evaluaciones médicas confirmaron que no existe daño cerebral, aunque el golpe principal se concentró en el rostro.

El impacto principal fue en la cara, y Michael será operado en las próximas horas”, señaló el equipo, que también precisó que el ciclista “permanece sedado y bajo la atención de médicos italianos”.

El corredor originario de La Paz, Baja California, fue estabilizado inicialmente en un hospital cercano al lugar del accidente y posteriormente trasladado al Hospital Santa Croce e Carle de Cuneo, un centro especializado en cirugía maxilofacial. Actualmente se encuentra en terapia intensiva, sin que su vida esté en riesgo.

Ayer, la carrera nos puso a prueba. Nuestro ciclista Michael Zárate sufrió una fuerte caída durante la competencia, generando momentos de gran preocupación para todo el equipo”, indicó Petrolike en su posicionamiento. Más adelante añadieron que “hoy, Michael permanece sedado, hospitalizado en Italia y bajo estricta supervisión médica. Su vida está fuera de peligro”.

Zárate en su segunda temporada europeoa

Zárate disputa su segunda temporada en Europa, donde había fijado objetivos ambiciosos. Su progresión lo había colocado como una de las promesas del ciclismo mexicano en el circuito internacional.

Mientras se espera la intervención quirúrgica, el entorno del corredor y el equipo continúan atentos a su evolución médica, en medio de mensajes de apoyo que han comenzado a circular bajo el lema de respaldo al ciclista.