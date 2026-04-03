Ciao azzurri, hello maple: Canadá invita a los italianos a tirar su historia en un intercambio de camisetas

La eliminación de Italia volvió a impactar al futbol europeo. La derrota en penales ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje dejó al equipo fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Será la tercera edición consecutiva sin participación italiana en un Mundial. La selección, cuatro veces campeona del mundo, no compite en la fase final desde 2014.

La consecuencia fue inmediata en la estructura directiva. Gabriele Gravina presentó su renuncia como presidente de la Federación Italiana de Futbol. El técnico Gennaro Gattuso también dejó el cargo tras la eliminación.

El resultado extendió una crisis deportiva que se arrastra desde el proceso fallido rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Canadá lanza campaña en Toronto

En paralelo, Canadá activó una iniciativa dirigida a la comunidad italiana en Toronto.

La federación anunció un evento en el barrio de Little Italy para intercambiar camisetas de Italia por indumentaria de la selección canadiense. La actividad se programó para el sábado 4 de abril, frente al Café Diplomatico, uno de los lugares donde tradicionalmente se reúne la comunidad italiana en la capital canadiense.

El acceso será gratuito y las camisetas se entregarán hasta agotar existencias. La convocatoria solicita a los asistentes presentarse con una playera italiana para realizar el intercambio.

La campaña se dirige a una de las comunidades más representativas dentro del futbol canadiense. Toronto alberga una importante población de origen italiano, con presencia histórica en el desarrollo del deporte en el país.

El mensaje difundido por la federación busca integrar a esos aficionados al entorno de la selección nacional de cara al Mundial de 2026, que tendrá a Canadá como uno de los países anfitriones.

“El futbol en Canadá ha sido construido por generaciones de jugadores, aficionados y comunidades, incluyendo a los italo-canadienses que han ayudado a dar vida a la pasión por nuestro deporte. Queremos que todos los canadienses, sin importar sus lealtades históricas, se unan al impulso que rodea a nuestra selección nacional masculina, porque esta vez, es Canadá”, compartió la federación en sus redes sociales

Escenario rumbo a 2026

Canadá tendrá participación asegurada en el Mundial como país organizador. Italia, en cambio, prolonga su ausencia en la principal competencia internacional.

El contraste entre ambas selecciones marca el contexto de la iniciativa. Mientras una prepara su participación como anfitrión, la otra atraviesa una reconfiguración institucional tras un nuevo fracaso en la fase de clasificación.

El evento en Toronto se realizará en ese entorno, con una convocatoria abierta y limitada por disponibilidad de camisetas.