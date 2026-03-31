"Hábito de la mediocridad": La prensa italiana despedaza a una selección al ser eliminada

La eliminación de la selección italiana ante Bosnia-Herzegovina no es solo un tropiezo deportivo; es la confirmación de una decadencia sistémica que debe generar un cambio en el fútbol del país de la bota. Al menos así lo pide la prensa de esa nación, quienes saben que en el próximo ciclo mundialista se cumplirán 16 años sin alcanzar una Copa del Mundo.

Por tercera vez consecutiva, la tetracampeona del mundo verá el torneo desde casa, consolidando un vacío que inició en 2014 y permanecerá hasta 2030, algo que incluso podría extenderse. Ante esto, la prensa italiana, que puede ser una porrista cuando las cosas van bien, también puede ser dura cuando la situación no se acomoda.

Por ejemplo, la crónica de La Gazzetta dello Sport titula: “Italia, otro descalabro histórico: Bosnia nos elimina en penaltis, tercer Mundial consecutivo sin la 'Azzurra'”, antes de iniciar lo que describen como una "pesadilla recurrente".

Para ellos, el partido en Zenica comenzó con esperanza tras el gol de Moise Kean, pero se desmoronó con la expulsión de Alessandro Bastoni antes del descanso. A pesar de la resistencia heroica de Gianluigi Donnarumma bajo los palos, los errores de Pio Esposito y Bryan Cristante en la tanda de penaltis sellaron lo que el diario califica como un "desastre epocal". La crítica es directa: Italia se dejó someter por un rival teóricamente inferior que, empujado por su público, demostró mayor hambre y preparación física.

La Gazzetta dello Sport ha sido dura con sus críticas a la eliminación de Italia del Mundial 2026. Captura de pantalla

Maurizio Crosetti, en una columna para La Repubblica titulada "Italia sin Mundial: la costumbre de la mediocridad es nuestro mal", lanza un ataque al corazón del sistema. Para él, lo más dramático es que la eliminación ya no se siente como un drama, sino como un "hábito". Define al fútbol italiano como un "movimiento de jubilados" que miran las obras sin participar en ellas y ataca también al nivel de la Serie A, de la cual dice ya no puede competir ante las otras grandes ligas de Europa, con una selección que "se ha extinguido como la foca monje".

La Reppublica se unió a las críticas tras la eliminación del equipo italiano. Captura de pantalla

Crosetti cierra con una frase que parece advertir de los cambios necesarios para volver a soñar con un Mundial, considerando que la falta de sangre nueva y la complacencia han convertido a la Nazionale en un equipo "desahuciado y mediocre".