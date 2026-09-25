"El Chucky todavía nos puede dar algo más en Selección": Rafael Márquez 

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, defendió el llamado de Hirving 'Chucky' Lozano, para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

"Lo que me hace traer a Hirving es que todavía nos puede dar algo más, es un jugador diferencial, sabemos los que nos puede dar", expresó Márquez, pero con la consigna general de que todos sientan los colores de la camiseta nacional. "Quiero que los jugadores porten el jersey con orgullo. Y pase lo que pase en el juego, busco que los jugadores estén peleando hasta el final".

El Chucky Lozano hoy es el nuevo referente del ataque con el Galaxy LA en la MLS. Vive un último repunte a su carrera tras su vuelta de Europa y de quedar fuera de los reflectores en la Selección Mexicana.

Con más de 70 partidos disputados con la Selección Mexicana (18 goles y 12 asistencias), el Chucky Lozano no alcanzó su tercer Mundial, luego de siete juegos en Rusia 2018 y tres en Qatar 2022.

Alexis Vega fue descartado

El seleccionador también fue cuestionado por las ausencias en el Tricolor respecto a los últimos llamados de Javier Aguirre.

"Alexis está teniendo un gran torneo también pero quería ver a otros jugadores", añadió Rafa Márquez desde el M&T Bank Stadium, sede del amistoso contra Colombia.

En este sentido, el estratega que heredó el puesto del Vasco Aguirre rumbo al Mundial 2030, compartió un panorama del arranque de su ciclo.

"Con tan poco tiempo desde la presentación dije que la base iba a ser algo de lo que vimos en el Mundial y que el día de juego será un poco también del Mundial, porque hay muy poco tiempo para poder trabajar, para poder cambiar.

"Pero sí poco a poco iremos sumando ciertos conceptos, tratando de mejorar situaciones de juego defensivas u ofensivas, pero no habrá mucho cambio, seguiremos en esa misma línea y también si el tiempo nos da para ir aumentando y subiendo el nivel de cada jugador y obviamente arroparlo".