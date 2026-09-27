¡A por el récord! Messi anota golazo de tiro libre con el Inter Miami

Ya no hay palabras para describir lo que hace Lionel Messi en el futbol. Cuando uno creé que ya no hay manera de sorprenderse, el argentino hace cosas impensadas, como el golazo de tiro libre para empatar el partido entre Inter Miami vs Columbus Crew.

Así como en México, la MLS mantiene actividad en el inicio de la Fecha FIFA y se enfrentaron dos equipos con mucha diferencia, al menos en la tabla, en la actual temporada.

Pero eso no pesó y el Columbus se fue adelante en el marcador con la anotación de Josef Martínez de penal. Aunque cerca del final del primer tiempo. el ‘10’ apareció.

En un tiro libre, casi como un córner, Messi tomó la pelota, disparó y el balón se coló a segundo poste, empatando el marcador y dejando en asombró a todos los presentes.

Un gol muy especial para Leo, ya que no sólo significó el empate parcial en el partido, sino que anotó su tanto 931 en toda su carrera.

Además se afianza como el líder de goleo en la MLS con 21 goles y por si fuera poco, se pone a dos (76) de superar a Marcelinho Carioca (78) como el jugador con más goles de tiro libre en la historia del futbol.