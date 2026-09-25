Néstor Lorenzo, DT de Colombia, eleva las expectativas sobre Rafael Márquez y México

La Selección de Colombia está lista para encarar a México, en el primer amistoso que dicta la Fecha FIFA. El estratega Néstor Lorenzo aseguró que tiene estudiado tanto a la plantilla azteca como al técnico Rafael Márquez, "un crack".

"Rafa está desde hace mucho tiempo en el grupo, ayudó seguramente mucho al Vasco Aguirre, tendrá su propia idea", destacó Néstor Lorenzo en rueda de prensa desde el M&T Bank Stadium de Baltimore.

El entrenador de los cafeteros también resaltó las virtudes en el legado que dejó Rafa Márquez como defensa de la Selección Mexicana y de equipos importantes en Europa como el AS Mónaco y el Barcelona.

"Uno imagina, por la clase de jugar, el crack que fue será de la posesión del balón. Veremos cómo contrarrestarlo y cómo superarlo", anticipó.

La Selección de Colombia comenzó su gira de preparación con un campamento en Philadelphia. Su arribo a Baltimore lo hizo durante el jueves. Selección de Colombia

Colombia, fiel a su estilo

La Selección de Colombia alcanzó los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Su eliminación fue a manos de Suiza, en tanda de penales (4-3). Ahora en el inicio de un nuevo ciclo mundialista, el técnico se refirió a su estilo de trabajo con los futbolistas.

"La idea debe ser la misma, de pronto cambiar el sistema táctico en un partido especial, pero la idea es la misma, trabajar con la posesión, siendo protagonistas, se lo inculcamos a los chicos que se están incorporando, la categoría de James Rodríguez no la tiene cualquiera y no la aplica cualquiera. Es adaptación a la Selección, seguir con la misma idea y trabajar en lo que faltaba por mejorar".

Sobre el cambio generacional que se avecina en Colombia, luego de las ausencias de James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero y Camilo Vargas, para mirar y conocer talentos emergentes, Néstor Lorenzo fue contundente en su mensaje para las siguientes listas.

"Cuando apura procesos, aparecen los fracasos, los muchachos saben que se habla del tema de identidad, tema Selección y característica que debe tener como jugador y persona, siempre la Selección es lindo, pero te exige mucho, jugadores perduran porque se acostumbran a esa presión y son los jugadores que hacen historia.

Absolutamente adentro ni definidamente afuera, es una dinámica que va a continuar durante este año y medio tras competencias oficiales es buen momento para que se adapten y ganen posibilidad".