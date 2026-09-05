Tigres no levanta: empata ante Necaxa y llega con dudas al Clásico Regio

Tigres rescató un empate 1-1 ante Necaxa en el partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Universitario, pero el resultado mantiene al conjunto felino lejos de los puestos de Liguilla.

Los Rayos tomaron la ventaja al minuto 12 gracias a una gran jugada individual de Owen González, quien recibió el balón, ingresó al área, recortó a un defensor y sacó un disparo colocado para poner el 1-0.

Necaxa tuvo una oportunidad inmejorable para aumentar su ventaja al minuto 24, luego de conseguir un penal. Sin embargo, Nahuel Guzmán apareció para convertirse en factor y atajó el disparo de Julián Carranza.

El conjunto regiomontano encontró la igualdad al minuto 39. Rodrigo Aguirre apareció dentro del área y conectó un certero cabezazo que dejó sin oportunidad al guardameta de los Rayos para establecer el 1-1.

Rodrigo Aguirre anotó el 1-1 para Tigres en contra de Necaxa Mexsport

Tigres sigue en la parte baja de la clasificación

Con el empate ante Necaxa, la escuadra de Tigres continúa sin encontrar regularidad en el Apertura 2026. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich se encuentra momentáneamente en el lugar 14 de la clasificación, con apenas seis puntos.

El resultado deja a los felinos fuera de la zona de Liguilla, por lo que deberán reaccionar cuanto antes si quieren meterse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Los Tigres deberán de mostrar otra cara en el Clásico Regio Mexsport

El Clásico Regio, una oportunidad para Tigres

El panorama podría obligar a Tigres a despertar de inmediato, pues su próximo compromiso será nada menos que el Clásico Regio ante Rayados de Monterrey.

El conjunto albiazul tampoco atraviesa su mejor momento en la Liga MX, por lo que el duelo entre los dos equipos de Monterrey podría convertirse en una oportunidad para que los felinos recuperen confianza y sumen un resultado que impulse su torneo.

Además, Tigres todavía espera incorporar a un delantero para reforzar su plantilla. La directiva continúa trabajando en la búsqueda de un atacante que pueda llegar en los próximos días y completar el plantel para la segunda mitad del campeonato.