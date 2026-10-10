De Chucho Benítez a Suazo: La espectacular colección de playeras de Liga MX de Nery Castillo

A más de una década de su paso por las canchas mexicanas, Nery Castillo sorprendió a sus seguidores al compartir la exclusiva colección de camisetas que conserva de su etapa en la Liga MX. El exdelantero, quien militó en Pachuca y León entre 2012 y 2013, utilizó sus redes sociales para mostrar auténticos tesoros que obtuvo mediante el intercambio con figuras del balompié nacional.

A través de su cuenta de Instagram, Castillo publicó una serie de imágenes detallando las piezas que forman parte de su galería personal, acompañadas de un breve mensaje sobre el proceso de organización de las mismas: “Algunas van saliendo de México de la colección que estamos arreglando. Al terminar les muestro cómo quedó”.

Las reliquias del futbol mexicano en manos de Nery

Dentro de las prendas más destacadas que exhibió el exseleccionado nacional se encuentran camisetas de futbolistas históricos y de culto de la liga:

América: Una camiseta perteneciente al fallecido delantero ecuatoriano Christian "Chucho" Benítez.

Monterrey: La indumentaria del goleador andino Humberto "Chupete" Suazo.

León: La playera de Rafael Márquez, con quien además coincidió en Selección Nacional.

San Luis: Un suéter de guardameta de Óscar "Conejo" Pérez.

Nery Castillo y su paso por la Liga MX

Entre 2012 y 2013, Nery Castillo tuvo actividad en el futbol mexicano con Pachuca y León, después de desarrollar buena parte de su carrera en el extranjero, con equipos como Olympiacos de Grecia.

Aunque actualmente se mantiene alejado de las canchas, el exseleccionado mexicano continúa relacionado con el futbol a través de sus redes sociales. Recientemente, también ha mostrado su apoyo a Armando ‘Hormiga’ González ante su nueva etapa como delantero del Olympiacos.

Por ahora, Castillo adelantó que continuará organizando su colección y prometió mostrar el resultado final, por lo que los aficionados podrían conocer más camisetas históricas que guarda entre sus recuerdos del futbol.