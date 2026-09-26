Chivas vs Querétaro: Convocatoria y Posible Alineación del Rebaño

El Guadalajara recibe este sábado a Querétaro en el Estadio Akron, por la Jornada 10 del Apertura 2026, con la obligación de pasar página del empate 2-2 ante América y sostener la pelea por el superliderato.

El duelo se juega en plena Fecha FIFA, lo que obliga a Gabriel Milito a rearmar el once sin dos piezas habituales. El Akron espera un partido de control y profundidad: Chivas quiere el sexto triunfo del torneo; Querétaro, frenar la racha rojiblanca en Guadalajara.

Jugadores de Chivas reunidos Mexsport

Sin Rangel ni Alvarado: Las novedades en la convocatoria de Chivas

Chivas enfrenta este compromiso sin Raúl Rangel y Roberto Alvarado, concentrados con la Selección Mexicana de Rafael Márquez. Esa doble ausencia obliga a varios ajustes.

En portería, Óscar Whalley toma el arco. En ataque y generación, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval o Hugo Camberos deberán cubrir el espacio que deja el Piojo. El cuerpo técnico no solo pierde jerarquía: pierde también dos referentes del once tipo.

A esas bajas se suman las de Bryan González, lesionado en el Clásico Nacional y descartado para no arriesgarlo; José Castillo, que arrastra molestias musculares desde semanas atrás y no ha podido recuperar regularidad; y Miguel Gómez, igualmente fuera por problemas físicos.

Las novedades llegan desde la cantera. Leonel Calderón, joven carrilero del Tapatío con gran proyección, entra a la convocatoria como premio a su crecimiento: desborde, recorrido de banda y gol en categorías inferiores.

Es la carta ofensiva por el costado que hoy no puede cubrir Bryan González. En el arco, Ángel Romero será el segundo portero detrás de Whalley: arquero de 20 años, formado en Verde Valle, ágil y con físico para el juego aéreo.

Posible alineación de Chivas ante Querétaro

Portero : Óscar Whalley

: Óscar Whalley Defensas : Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre

Medios : Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Hugo Camberos

Delantero: Ricardo Marín, Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda

Convocatoria de Chivas