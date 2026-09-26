Chivas vs Querétaro: Convocatoria y Posible Alineación del Rebaño
Ante las bajas que tiene Chivas por lesión y llamados a Selección, Gabriel Milito ha decidido sorprender con la convocatoria para enfrentar a Querétaro
El Guadalajara recibe este sábado a Querétaro en el Estadio Akron, por la Jornada 10 del Apertura 2026, con la obligación de pasar página del empate 2-2 ante América y sostener la pelea por el superliderato.
El duelo se juega en plena Fecha FIFA, lo que obliga a Gabriel Milito a rearmar el once sin dos piezas habituales. El Akron espera un partido de control y profundidad: Chivas quiere el sexto triunfo del torneo; Querétaro, frenar la racha rojiblanca en Guadalajara.
Sin Rangel ni Alvarado: Las novedades en la convocatoria de Chivas
Chivas enfrenta este compromiso sin Raúl Rangel y Roberto Alvarado, concentrados con la Selección Mexicana de Rafael Márquez. Esa doble ausencia obliga a varios ajustes.
En portería, Óscar Whalley toma el arco. En ataque y generación, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval o Hugo Camberos deberán cubrir el espacio que deja el Piojo. El cuerpo técnico no solo pierde jerarquía: pierde también dos referentes del once tipo.
A esas bajas se suman las de Bryan González, lesionado en el Clásico Nacional y descartado para no arriesgarlo; José Castillo, que arrastra molestias musculares desde semanas atrás y no ha podido recuperar regularidad; y Miguel Gómez, igualmente fuera por problemas físicos.
Las novedades llegan desde la cantera. Leonel Calderón, joven carrilero del Tapatío con gran proyección, entra a la convocatoria como premio a su crecimiento: desborde, recorrido de banda y gol en categorías inferiores.
Es la carta ofensiva por el costado que hoy no puede cubrir Bryan González. En el arco, Ángel Romero será el segundo portero detrás de Whalley: arquero de 20 años, formado en Verde Valle, ágil y con físico para el juego aéreo.
Posible alineación de Chivas ante Querétaro
- Portero: Óscar Whalley
- Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre
- Medios: Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Hugo Camberos
- Delantero: Ricardo Marín, Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda
Convocatoria de Chivas
- Óscar Whalley
- Ángel Romero
- Diego Campillo
- Luis Rey
- Omar Govea
- Luis Romo
- Brian Gutiérrez
- Richy Ledezma
- Efraín Álvarez
- Rubén González
- Ángel Sepúlveda
- Hugo Camberos
- Ricardo Marín
- Jonathan Pérez
- Kevin Castañeda
- Daniel Aguirre
- Santiago Sandoval
- Jordan Carrillo
- Leonel Calderón
- Ángel Chávez
- Samir Inda
- Jesús Hernández