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Chivas vs Querétaro: Convocatoria y Posible Alineación del Rebaño

Ante las bajas que tiene Chivas por lesión y llamados a Selección, Gabriel Milito ha decidido sorprender con la convocatoria para enfrentar a Querétaro

Por: Eduardo Cristobal Colin

Jugadores de Chivas reunidos
Jugadores de Chivas reunidosMexsport

El Guadalajara recibe este sábado a Querétaro en el Estadio Akron, por la Jornada 10 del Apertura 2026, con la obligación de pasar página del empate 2-2 ante América y sostener la pelea por el superliderato.

El duelo se juega en plena Fecha FIFA, lo que obliga a Gabriel Milito a rearmar el once sin dos piezas habituales. El Akron espera un partido de control y profundidad: Chivas quiere el sexto triunfo del torneo; Querétaro, frenar la racha rojiblanca en Guadalajara.

Jugadores de Chivas reunidos
Jugadores de Chivas reunidosMexsport

Sin Rangel ni Alvarado: Las novedades en la convocatoria de Chivas

Chivas enfrenta este compromiso sin Raúl Rangel y Roberto Alvarado, concentrados con la Selección Mexicana de Rafael Márquez. Esa doble ausencia obliga a varios ajustes.

En portería, Óscar Whalley toma el arco. En ataque y generación, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval o Hugo Camberos deberán cubrir el espacio que deja el Piojo. El cuerpo técnico no solo pierde jerarquía: pierde también dos referentes del once tipo.

A esas bajas se suman las de Bryan González, lesionado en el Clásico Nacional y descartado para no arriesgarlo; José Castillo, que arrastra molestias musculares desde semanas atrás y no ha podido recuperar regularidad; y Miguel Gómez, igualmente fuera por problemas físicos.

Las novedades llegan desde la cantera. Leonel Calderón, joven carrilero del Tapatío con gran proyección, entra a la convocatoria como premio a su crecimiento: desborde, recorrido de banda y gol en categorías inferiores.

Es la carta ofensiva por el costado que hoy no puede cubrir Bryan González. En el arco, Ángel Romero será el segundo portero detrás de Whalley: arquero de 20 años, formado en Verde Valle, ágil y con físico para el juego aéreo.

Posible alineación de Chivas ante Querétaro

  • Portero: Óscar Whalley
  • Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre
  • Medios: Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Hugo Camberos
  • Delantero: Ricardo Marín, Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda

Convocatoria de Chivas

  1. Óscar Whalley
  2. Ángel Romero
  3. Diego Campillo
  4. Luis Rey
  5. Omar Govea
  6. Luis Romo
  7. Brian Gutiérrez
  8. Richy Ledezma
  9. Efraín Álvarez
  10. Rubén González
  11. Ángel Sepúlveda
  12. Hugo Camberos
  13. Ricardo Marín
  14. Jonathan Pérez
  15. Kevin Castañeda
  16. Daniel Aguirre
  17. Santiago Sandoval
  18. Jordan Carrillo
  19. Leonel Calderón
  20. Ángel Chávez
  21. Samir Inda
  22. Jesús Hernández

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