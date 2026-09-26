Cruz Azul regresa a CU en busca de recuperar la memoria de campeón

La Máquina regresa a un escenario que guarda recuerdos recientes de gloria. Cruz Azul volverá en la jornada 11 al Estadio Olímpico Universitario, la cancha donde el torneo pasado consiguió el campeonato después de imponerse a Pumas, y donde el equipo también ha vivido etapas importantes cuando disputó sus partidos como local.

Para Joel Huiqui, el regreso a Ciudad Universitaria representa una oportunidad para recuperar buenas sensaciones y, sobre todo, para demostrar que el equipo puede cerrar el torneo en ascenso.

Huiqui sabe que el contexto es especial, pero también que necesitan acompañarlo con una mejor versión dentro de la cancha.

“Regresar a un estadio que nos dio mucho va a ser padre para nosotros. Si lo hacemos bien, las correcciones, no tengo dudas de que vamos a mejorar. Veremos un equipo completo, buen cierre de torneo y peleando por un título más”, señaló Huiqui.

Afición de Cruz Azul se hace presente en el Estadio Olímpico Universitario previo a la Final del Clausura 2026. Mexsport

El estratega también tiene identificado uno de los principales aspectos que Cruz Azul debe corregir. La Máquina ha mostrado dificultades para administrar los partidos cuando consigue ponerse en ventaja, situación que volvió a quedar expuesta ante el Toluca.

Huiqui reconoció que no se trata de un problema nuevo y que el equipo necesita encontrar un mayor equilibrio entre lo que propone al ataque y lo que debe hacer para proteger el resultado.

Siempre que vamos ganando nos cuesta, es un punto a trabajar. Equilibrar entre la fase defensiva y ofensiva. Tratamos de trabajar en la regularidad, en el equilibrio, en cómo poder manejar las emociones”, explicó.

El técnico espera aprovechar el próximo parón de la Fecha FIFA para trabajar precisamente en ese aspecto. La pausa le permitirá al cuerpo técnico dedicar tiempo a corregir detalles que, en partidos cerrados, pueden terminar costándole puntos al equipo “el parón de la fecha FIFA nos ayudará a trabajarlo”, agregó.