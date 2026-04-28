Chivas será la base de México en el Mundial 2026 a costa de la liguilla, ¿cómo los afecta?

Tal como fue en los Mundiales de Suecia 1958, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, por cuarta ocasión en la historia las Chivas del Guadalajara serán la base de la Selección Mexicana, ahora de cara al listado definitivo del cuadro nacional que disputará el Mundial 2026.

En la convocatoria presentada por Javier Aguirre este 28 de abril, el Guadalajara se establece como el centro del proyecto con una legión de cinco elementos: Raúl Rangel resguarda la portería; la zona creativa queda en manos de Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto Alvarado, mientras que Armando González levanta la mano en la delantera.

La cantidad de jugadores es una menor respecto a Suecia 1958, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde el cuadro tapatío aportó seis jugadores al combinado nacional.

Esta situación deja al estratega Gabriel Milito en una situación complicada de cara a la Liguilla donde enfrentarán a Tigres en los cuartos de final. Chivas lleva dos partidos consecutivos sin anotar goles y la pérdida de González genera más dudas de la capacidad ofensiva de un equipo que ha sufrido con la consistencia en la segunda parte del Clausura 2026. A pesar de ello, rescataron la segunda posición de la general.

Los menos afectados

En un segundo peldaño de los equipos afectados de cara a la Liguilla aparece el Toluca, escuadra que nutre al combinado tricolor con dos piezas de probada experiencia: Jesús Gallardo y el atacante Alexis Vega, quienes sin duda serán ausencias clave tanto en los cuartos de final de la Liga MX contra Pachuca como en la Concachampions, donde enfrentarán a Los Ángeles FC.

Clubes como América, Santos Laguna, Cruz Azul, Tijuana y Pumas aportan un solo representante cada uno, figurando en la lista Israel Reyes, Carlos Acevedo, Érik Lira, Gilberto Mora y el goleador Guillermo Martínez. De esos clubes, solo los de la capital del país tendrán actividad en la Liguilla.

Si bien es un golpe para Chivas, Javier Aguirre había advertido en el pasado que, tras una conversación con Amaury Vergara, dueño del equipo tapatío, estaba consciente de que esta situación podría presentarse y no tenía impedimento al respecto.

“Yo personalmente le dije a Amaury en Guadalajara: ‘Ustedes pueden ser muy afectados por ser todos mexicanos’. Me dijo: ‘Javier, por delante la Selección Mexicana’”, expresó Aguirre en conferencia de prensa el pasado 26 de marzo.