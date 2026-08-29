Benjamín Flowers, figura que convocó la Selección Mexicana Sub-16

Un joven talento que sigue la Selección Mexicana es Benjamín Flowers, que actualmente juega con FC Dallas y que tiene raíces mexicanas. El futbolista de 15 años tiene doble nacionalidad y Andrés Lillini ya le echó ojo desde hace un rato.

El futbolista será parte de los seis delanteros de la Selección Mexicana Sub-16 que dirige Yasser Corona y que participará en el Torneo Internacional de la Liga MX, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El FC Dallas destaca las cualidades de Benjamín Flowers y consideró que tiene un futuro prometedor. El joven tiene raíces mexicanas Foto tomada de https://www.fcdallas.com/

Dentro de los delanteros que figuran en la convocatoria, llama la atención que cuatro son de equipos estadunidenses (Benji Flowers de Dallas, Alonso Gomes de LAFC, Daniel Carmona de Real Salt Lake y Zamir Loyo de Sporting Kansas City) y dos de la Liga MX (Diego Valverde del América y Paxon Ruffin del Monterrey).

Benji Flowers ha sido convocado por las categorías Sub-15 tanto de las selecciones de Estados Unidos como la Mexicana, jugando solamente con el combinado de las Barras y las Estrellas, con los que ha marcado dos goles en tres partidos.

“En este momento no pienso realmente en tomar una decisión. Ya pensaré en ello cuando sea mayor. Pero es increíble tener dos países maravillosos como opciones y espero acabar jugando para uno de ellos”, indicó.

La Selección Mexicana Sub-16 enfrentará a: Los Angeles Galaxy, Monterrey, UCC, Seattle, Pachuca, Toluca y Atlas.

¿QUIÉN ES BENJI FLOWERS?

Benjamín Flowers nació en Longview, Texas, USA. Su mamá es mexicana.

Con 14 años, 11 meses y 7 días, debutó como profesional en la MLS NEXT Pro (liga de desarrollo de tercera división de la MLS), siendo parte de la Academia de FC Dallas, división de formación de jugadores del club que produjo a cuatro futbolistas de la selección de Estados Unidos que participaron en el Mundial 2026.

Benji Flowes se convirtió en el jugador más joven en firmar un contrato profesional con FC Dallas (hasta 2031), superando el récord que ostentaba Bryan Reynolds desde 2016.

“Es un peldaño más en la escalera, y sigo aspirando a ser el mejor jugador que haya salido de la MLS”, mencionó tras firmar su contrato.

El FC Dallas destaca la humildad, el trabajo y la buena persona que es el futbolista, además de tener proyección a largo plazo con cualidades técnicas y atléticas.

Su hermano Aaron es cornerback en el equipo de futbol americano de la Universidad de Oregón. A Benji también le gusta este deporte, pero se inclinó por el soccer.