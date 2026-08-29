Presentan Code 4 Boxing en Bosques Real: boxeo y proyección de talentos

Este 28 de agosto se realizó la presentación oficial de CODE 4 BOXING, un nuevo club de boxeo de alto rendimiento y acondicionamiento físico que abrirá sus puertas de manera oficial el próximo 12 de septiembre de 2026 dentro del complejo Dolmen Center, en Bosques Real.

El evento reunió a cerca de 150 personas, destacando la asistencia de figuras del boxeo mexicano como la ex campeona mundial Mariana ‘La Barbie’ Juárez, la boxeadora Anabel ‘La Avispa’ Ortiz y el ex campeón Cristian Mijares, quien actualmente se desempeña como comentarista deportivo.

Ring Code 4 Boxing Por David Olaff

Code 4 Boxing bajo la filosofía “un sueño en lugar de rendirse”

CODE 4 BOXING nace como un concepto que combina el ejercicio de alto nivel, el entrenamiento funcional y el boxeo de alta competencia con el estilo de vida y la comunidad. El espacio fue pensado para ofrecer un entrenamiento integral, pero también para impulsar funciones de boxeo profesional que den visibilidad a nuevos talentos del deporte mexicano.

Más allá del aspecto deportivo, los creadores del proyecto explicaron que el gimnasio busca formar mejores personas y no solo boxeadores. Durante la presentación resaltaron su filosofía con mensajes clave: “unos guantes en lugar de una droga”, “disciplina en lugar de violencia” y “un sueño en lugar de rendirse”.

Para cerrar la noche de inauguración, se disputaron seis peleas en vivo, una en categoría amateur y cinco profesionales, dando una muestra del nivel boxístico que tendrá el lugar. Con esto, el club se prepara para arrancar sus actividades el 12 de septiembre.