Rajada de Mourinho a ‘El Vasco’ Aguirre: ‘mis jugadores son mejores’

José Mourinho reveló lo que le dijo al técnico Javier “El Vasco” Aguirre tras la goleada que le propinó el Real Madrid por 0-3 al Valencia. El de Setubal fue sin rodeos y le recomendó al mexicano no estar triste porque los futbolistas merengues son mejores que los de él.

“No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos, y es la verdad. El problema no es Aguirre. Los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar”, declaró.

Kylian Mbappé sentenció el partido al minuto 75, el 0-3 definitivo del Real Madrid al Valencia AFP

José Mourinho también repartió “rajada” para la afición de Mestalla, por la tensión que hubo en la cancha, como en la grada, resaltando que el Real Madrid es superior, por lo que aumentó la presión.

“Mestalla es pasión. Valencia a lo largo de la historia ha sido siempre un estadio difícil, exigente, jugando contra un Real Madrid que es muy superior aumenta la frustración. Lo bueno para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad a la hora de no responder. La roja me parece muy clara. Desde el banquillo me parece que el árbitro hizo un gran trabajo, en un estadio donde la gente protesta”, apuntó.

“Una cosa es el Bernabéu, donde la gente va tranquilamente al partido, otra cosa es Santander, Valencia, son estadios donde la gente quiere jugar el partido, y desde la frustración del resultado, la gente le da un poco más de protesta, de calor, pero todo dentro de la normalidad”, agregó.

Con la victoria, el Real Madrid alcanzó los 30 puntos que tiene el Barcelona, que visitará este domingo al Atlético de Madrid.