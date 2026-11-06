León vs Chivas, ¿dónde ver en vivo el partido en TV?

Chivas tiene en la mira el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX, mientras León busca meterse a la Liguilla. El Guadalajara tratará de defender su invicto como visitante, donde suma tres victorias y cuatro empates. El partido no se podrá ver por TV abierta en México.

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:10 de la noche.

Estadio: Nou Camp.

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Chivas busca el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

En el historial de encuentros entre ambos equipos en torneos cortos, suman 45 partidos, con saldo favorable para Chivas, con 49 triunfos, 12 empates y 14 derrotas.

El Guadalajara también domina otra estadística. En la casa de “La Fiera”, han conseguido 10 victorias, cuatro empates y 9 descalabros.

León y Chivas no empatan en el recinto esmeralda, desde noviembre de 2016.

El León está obligado a sumar para que tenga un lugar en la Liguilla Mexsport

Para la próxima fecha FIFA, dos jugadores del León fueron convocados a selecciones nacionales, Óscar García recibió el llamado de Rafa Márquez para encarar los partidos contra Jamaica de la Nations League, mientras que Daniel Arcila lo hará con Colombia.

Asimismo, “La Fiera” tiene otros convocados a la Selección Mexicana, pero en a Sub-17 para enfrentar el Mundial: Santiago Cisneros y Alan Hernández.