Lionel Messi hace historia y se convierte en el primer bicampeón de goleo de la MLS

Lionel Messi conquistó su segundo título de goleo consecutivo en la Major League Soccer (MLS) y se convirtió en el primer futbolista en conseguirlo en temporadas consecutivas. El argentino terminó la campaña regular de 2026 con 26 anotaciones en 34 jornadas con el Inter Miami, cuatro más Petar Musa de Dallas FC, su perseguidor más cercano.

En la última fecha, frente a Charlotte FC en NU Stadium, el histórico delantero no consiguió aumentar su cuenta goleadora. Su última anotación había llegado en la jornada 33, durante el partido contra New England Revolution.

Con este resultado, Messi volvió a terminar como máximo anotador de la liga estadounidense, después de haber conseguido el mismo reconocimiento en 2025, cuando registró 29 tantos. La nueva conquista representa un hecho inédito en la historia de la competición.

Messi fue el principal referente ofensivo del Inter Miami

La influencia del argentino en el ataque de Inter Miami también quedó reflejada en su participación directa en los goles del equipo. Durante la fase regular, las Garzas consiguieron 80 anotaciones y 43 tuvieron intervención directa de su capitán.

Además de sus 26 goles, el atacante repartió 17 asistencias, por lo que acumuló 43 contribuciones ofensivas. Su producción lo convirtió en la pieza más determinante del conjunto de Florida, que terminó en la segunda posición de la Conferencia Este.

Los cinco máximos goleadores de la MLS 2026:

Lionel Messi (Inter Miami): 26 goles. Petar Musa (Dallas): 22 goles. Sam Surridge (Nashville): 21 goles. Brian White (Vancouver): 20 goles. Milan Iloski (Philadelphia): 19 goles.

Inter Miami tiene al primer bicampeón de goleo en la historia de la MLS. REUTERS

Carlos Vela, el mexicano que también conquistó el campeonato

El título de Messi se suma a una lista de ganadores que ha tenido nueve futbolistas diferentes durante las últimas diez temporadas. El argentino es el único que aparece en dos campañas consecutivas, después de conquistar también la edición de 2025.

Entre los campeones recientes destaca el mexicano Carlos Vela, quien tuvo una temporada sobresaliente en 2019 con Los Angeles FC. El delantero terminó aquella campaña con 34 goles, la cifra más alta de la lista de ganadores presentada desde 2017.

Los campeones de goleo de las últimas diez temporadas: