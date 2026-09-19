Chivas sigue sin plantel completo; las bajas del Rebaño contra América 

Por fin llegó el día del Clásico Nacional. América y Chivas se miden este sábado en el Estadio Azteca en una nueva edición del duelo más grande del futbol mexicano.

El Rebaño llega con buen momento tras golear 3-0 a Pumas y con la intención de seguir sumando en la parte alta de la tabla.

El ambiente ya se siente en la capital. Dos equipos históricos, aficiones enfrentadas y un partido que siempre genera expectativa máxima. Chivas viajó a la Ciudad de México listo para el reto, aunque no con todo el plantel disponible.

Sandoval festeja su doblete ante los Pumas Mexsport

Chivas mantiene la baja de José Castillo y Miguel Gómez

A pesar de que se esperaba un equipo más completo, las bajas de José Castillo y Miguel Gómez se mantienen. Ambos defensores no viajaron y se quedaron en Guadalajara para continuar su rehabilitación por molestias musculares.

El caso de Castillo es el que más inquieta. El central no disputa un partido oficial desde el segundo compromiso de la Leagues Cup y, aunque en algún momento de la semana se habló de avances, no logró recuperarse al 100 por ciento a tiempo para el Clásico.

Miguel Gómez también permanece fuera y se perderá su tercer encuentro consecutivo. Las dos ausencias obligan a Gabriel Milito a ajustar la zaga una vez más, justo en el partido más exigente del torneo.

Gabriel Milito repetiría once ante América

El técnico argentino ha encontrado una fórmula que le ha dado resultados: dos victorias consecutivas por 3-0 (ante Atlético de San Luis y Pumas). Todo indica que privilegiará la continuidad y repetirá la base que viene funcionando.

Posible once de Chivas ante América: