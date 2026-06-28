Toluca hace oficial la incorporación de Erick Gutiérrez para el Apertura 2026

El mercado de transferencias de la Liga MX continúa con su actividad a tan solo unas semanas del arranque del torneo Apertura 2026, y los Diablos Rojos del Toluca anunciaron un nuevo refuerzo: el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la institución del Estado de México detalló que el acuerdo con el Club Deportivo Guadalajara se concretó mediante una cesión temporal por un periodo de un año por lo que el jugador de 31 años tiene que reportarse a las órdenes del director técnico argentino Antonio Mohamed.

Gutiérrez llegará a tratar de solucionar las complicaciones que ahora enfrentan por la lesión de Marcel Ruiz.

Balance estadístico y detalles de la transferencia de Gutiérrez

Gutiérrez Galaviz llega al conjunto del Estado de México después de un semestre sin actividad oficial bajo la dirección técnica de Gabriel Milito en Chivas y tras haber estado en la mira de otra institución en el norte del país.

Además de los Diablos Rojos, el club Santos Laguna mantenía pláticas para el traspaso del jugador; sin embargo, la opción de incorporarse al Toluca prevaleció debido a que este equipo cuenta con el derecho de participar en la Copa Intercontinental a finales de año tras obtener el campeonato de la Concacaf Champions Cup, un deseo internacional que ha expresado el jugador en realizar.

Antes de la reciente experiencia en las Chivas del Guadalajara, el jugador estuvo en el PSV Eindhoven de los Países Bajos en el 2018. De acuerdo con la plataforma especializada Transfermarkt, el valor de mercado actual del originario de Los Mochis, Sinaloa, se sitúa en 1.5 millones de euros.