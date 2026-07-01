Chivas firma por Nike; el Guadalajara tiene nuevo patrocinador 

Bajo la dirección de Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara vive un momento de renovación profunda, armando un plantel competitivo con miras a conquistar la tan anhelada 13 estrella del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado tiene un plantel con buenos jugadores y además, ya ha oficializado a dos refuerzos para este Apertura 2026.

Chivas le dice adiós a Puma Mexsport

En medio de este impulso deportivo, el club ha dado un golpe comercial importante al anunciar un acuerdo trascendental con su nuevo principal patrocinador.

Chivas anuncia a Nike como nuevo patrocinador

El Club Deportivo Guadalajara oficializó que Nike volverá a vestir al equipo a partir del 1 de julio de 2026, coincidiendo con el inicio del torneo Apertura 2026.

El contrato con Puma culminó este 30 de junio tras una década de relación, dando paso a esta nueva alianza con la marca estadounidense.

Caliente se mantendrá como patrocinador principal en el frente de la camiseta, pero ahora será la famosa marca de la palomita quien se encargue de los diseños.

Esta alianza representa un paso importante en la evolución de nuestro club… Estamos enfocados en fortalecer ese vínculo con nuestros millones de aficionados y seguir inspirando a nuevas generaciones que se ven reflejadas en Chivas y en su legado”, afirmó Amaury Vergara, presidente de Chivas.

¿Cuándo saldrá la nueva playera de Chivas?

El club estrenará su nuevo uniforme de Nike el próximo 18 de julio, durante el primer partido del equipo varonil en la nueva temporada de la liga.

Nike regresa con Chivas tras un paso efímero

Nike ya había vestido a Chivas en la década de los 90, específicamente en un periodo corto que terminó alrededor de 1996-1997 por diferencias en el diseño de patrocinios.

Chivas terminó su relación comercial con la marca Mexsport

No fue una relación larga ni profunda, pero dejó huella en la memoria de los aficionados más veteranos. Ahora, tras casi 30 años, la marca regresa con mayor fuerza y en un contexto distinto.

La afición rojiblanca se ilusiona con esta alianza, soñando con camisetas icónicas, mayor calidad y un impulso que acompañe el proyecto deportivo de Milito rumbo a la gloria.