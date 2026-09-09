Chivas recibe a Rafa Márquez en Verde Valle; ¿El Rebaño será la base del Tri?

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, llegó este miércoles a las instalaciones de Verde Valle, casa del Guadalajara, como parte de la gira de trabajo para conocer de cerca a los clubes de la Liga MX y fortalecer la comunicación con los equipos de cara a su primera convocatoria.

El ‘Kaiser’ recorrió las instalaciones del Rebaño Sagrado acompañado de integrantes de su cuerpo técnico y de la dirección deportiva de la Federación Mexicana de Futbol. Durante la visita, Márquez también sostuvo una plática con Gabriel Milito, entrenador de las Chivas.

Rafa Márquez y Gabriel Milito Chivas

Esta fue la segunda parada del estratega michoacano en su recorrido por la Liga MX. Ayer, Rafa Márquez visitó las instalaciones del Atlas en la Academia AGA, el club donde se formó como futbolista y con el que cerró su carrera profesional.

Ahora, al llegar a Verde Valle, el DT del Tri continúa consolidando el diálogo con las instituciones tapatías antes de su presentación oficial y el arranque de la Fecha FIFA.

¿Chivas podría ser base de la Selección Mexicana?

El Guadalajara atraviesa un excelente momento, se ha asentado en la parte alta de la tabla gracias a un juego dinámico, vertical y con buena producción ofensiva, lo que ha colocado a varios elementos del plantel en el radar de la Selección Mexicana de cara a la primera convocatoria del nuevo ciclo de Rafa Márquez.

Entre las opciones más interesantes destacan los jóvenes canteranos Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Ambos han mostrado un nivel sobresaliente en las últimas jornadas, aportando goles, asistencias y presencia constante en el once del Rebaño.

Su crecimiento dentro del primer equipo, después de destacarse también en procesos de selecciones menores, los convierte en candidatos naturales a ser observados de cerca por el cuerpo técnico del Tri.

A estos dos canteranos se le podrían sumar Diego Campillo, Omar Govea y Ricardo Marín, otros rojiblancos que han mostrado un gran rendimiento con el Guadalajara.