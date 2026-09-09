Acaricia los 1,000 goles: El imponente cabezazo de Cristiano Ronaldo que sacude a Arabia

Cristiano Ronaldo dio otro paso hacia la mítica e inédita marca de los 1,000 goles en su trayectoria profesional. Con un soberbio remate de cabeza con el que abrió el marcador, el astro portugués guió la victoria del Al-Nassr por 2-1 sobre el Abha Club en la actividad oficial de la Liga de Arabia Saudita. Con este letal impacto tras un cobro de esquina, alcanzó la astronómica cifra de 979 tantos oficiales.

Ronaldo, quien recientemente reconoció encontrarse en el ocaso de su carrera a los 41 años de edad, se sitúa a escasas 21 dianas de convertirse en el primer futbolista de la historia en registrar un millar de goles completamente verificados y documentados en video. Esta precisión estadística lo distancia de leyendas del pasado como el brasileño Romário, quien aseguró haber superado las mil anotaciones, pero sin contar con un registro audiovisual fidedigno de cada uno de sus logros.

El golazo de CR7 en el King Saud University Stadium

La anotación del 'Bicho' aconteció al minuto 22 del compromiso correspondiente a la sexta jornada del balompié árabe. El extremo brasileño Ángelo ejecutó con precisión quirúrgica un tiro de esquina desde la punta izquierda, enviando un centro tenso hacia el corazón del área chica. Con el instinto depredador que lo caracteriza, el exjugador del Real Madrid leyó la trayectoria del esférico, se elevó de forma imponente sobre la zaga defensiva rival y conectó un potente testarazo.

El balón impactó caprichosamente en el poste antes de sacudir las redes custodiadas por el arquero Donovan Léon, desatando la euforia total de la fanaticada local y su tradicional festejo en la esquina del campo.

Significa el tercer gol de la presente campaña para el comandante luso, quien ya acumula un impresionante total de 132 dianas oficiales desde su mediático desembarco en las filas del conjunto de Riad. La apasionante carrera contra el tiempo continúa para un Cristiano Ronaldo que se niega al retiro definitivo sin antes romper por completo el contador del balompié mundial.

Desglose de los 979 Goles Oficiales de Cristiano Ronaldo

A sus 41 años de edad, los goles del astro portugués avalados por la FIFA se distribuyen de la siguiente manera entre la Selección de Portugal [1] y sus respectivos clubes profesionales: