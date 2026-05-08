Henry Martín responde a polémica por supuesta alineación indebida ante Pumas

Henry Martín habló este viernes sobre la polémica que surgió tras el duelo entre América y Pumas por la supuesta alineación indebida y dejó clara la postura del conjunto azulcrema de cara al partido de vuelta de la serie.

El delantero americanista aseguró que dentro del plantel consideran que el resultado se consiguió en la cancha y negó que las Águilas hayan obtenido algún beneficio por la situación ocurrida durante el encuentro.

No lo compartimos definitivamente porque nosotros jugamos y nos matamos en la cancha para obtener un resultado y eso para mí es lo que vale”, señaló el atacante.

Martín explicó que todo ocurrió en medio de la preocupación por el estado físico de Sebastián Cáceres, por lo que las decisiones se tomaron en cuestión de segundos.

Estábamos preocupados en este caso por Cáceres. Son movimientos rápidos, son decisiones que se tienen que tomar en cuestión de segundos y es muy difícil tener el control de ello”, comentó.

Además, expresó su deseo de que el encuentro de vuelta transcurra sin mayores polémicas y con tranquilidad tanto dentro como fuera del campo.

Esperamos que el partido de vuelta sea lo más fino posible de ambas partes tanto dentro y fuera de la cancha y por supuesto de la cuestión arbitral”, agregó.

El atacante azulcrema también señaló que en América están acostumbrados a vivir bajo presión, especialmente en instancias definitivas como la liguilla.

“América siempre está bajo presión, sea partido de torneo regular o sea partido de liguilla”, dijo.

Nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones”, añadió.

Durante la conferencia, Henry Martín también habló sobre la visita de Emilio Azcárraga al entrenamiento del equipo, situación que consideró una motivación extra previo al compromiso frente a Pumas.

Eso demuestra un compromiso por parte de él, esa motivación extra que se necesita de ver que todos estamos en la misma sintonía”, expresó.

Finalmente, el delantero reconoció que más allá de buscar el pase a semifinales, el duelo frente a los universitarios representa un partido de orgullo para ambas instituciones.

Es un clásico, se juega el orgullo, se juega esa ilusión que todos tenemos”, comentó.

“Lo que nos jugamos realmente es eso, el orgullo de la afición y el orgullo nuestro de la institución”, concluyó Henry Martín.