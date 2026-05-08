La transformación del NRG Stadium rumbo a la Copa del Mundo 2026

Houston vive una auténtica carrera contra el tiempo. A poco más de un mes de que inicie la copa del mundo, el emblemático NRG Stadium, trabaja a ritmos acelerados para convertirse en una de las sedes más modernas y funcionales del torneo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

El inmueble texano, que durante la Copa del Mundo llevará oficialmente el nombre de Houston Stadium debido a las regulaciones comerciales, recibirá partidos de selecciones de primer nivel como Portugal junto a Cristiano Ronaldo, Países Bajos y Alemania que inaugurará la cancha en contra de Curazao.

El estadio atraviesa una remodelación profunda para cumplir con todos los lineamientos. Uno de los cambios más importantes es la ampliación del terreno de juego. Para lograr las dimensiones reglamentarias exigidas por el organismo internacional, se han realizado modificaciones estructurales en distintas zonas del inmueble, incluyendo la reducción de algunas áreas de gradas. El objetivo es garantizar un campo con medidas mundialistas y mejores condiciones para los futbolistas y aficionados.

México podría jugar en el NRG Stadium durante el Mundial 2026.

Las obras representan una inversión de poco más de 35 millones de dólares, destinadas principalmente a la adecuación del césped, infraestructura y accesibilidad del estadio. Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de las cinco capas permeables y de filtración que servirán como base para el nuevo terreno de juego. Este sistema permitirá un mejor drenaje y conservación del césped durante el torneo.

De acuerdo con información obtenida en Houston, el césped mundialista llegará en aproximadamente una semana, momento clave para comenzar la etapa final de adaptación del estadio antes de las pruebas oficiales.

El NRG Stadium también apunta a convertirse en una de las sedes más cómodas para los aficionados internacionales. Su ubicación estratégica, a menos de 30 minutos del centro de Houston, facilitará la movilidad de miles de visitantes durante la justa mundialista.

Además del acceso en automóvil, los aficionados podrán llegar mediante el sistema de METRO, una alternativa económica y práctica cuyo costo aproximado será de 2.50 dólares viaje redondo.

El Mundial 2026 arrancará el jueves 11 de junio.

La posibilidad de ver a la selección mexicana en Houston también genera expectativa. En caso de avanzar como segundo lugar de su grupo, la escuadra nacional podría disputar uno de sus encuentros de eliminación directa en este estadio, lo que convertiría a Houston en una auténtica extensión del apoyo tricolor en territorio estadounidense.

Con obras activas día y noche, Houston busca no solo estar lista para la fiesta mundialista, sino consolidarse como una de las ciudades protagonistas de la Copa del Mundo 2026.