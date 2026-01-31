Chivas mantiene paso perfecto y va por marca del Bicentenario 2010

Chivas derrotó 2-3 al Atlético San Luis en la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX, manteniendo paso perfecto en la competencia, siendo líderes generales de manera solitaria y buscando alcanzar la marca de victorias consecutivas obtenida en el Bicentenario 2010.

Llegando con paso perfecto al compromiso, la escuadra del Rebaño comandados por Gabriel Milito sufría la expulsión temprana de Daniel Aguirre, sin embargo, tras una revisión -en primera instancia silenciosa- en el VAR, se determinó que el conjunto Rojiblanco se mantenía con sus once hombres dentro del terreno de juego.

Tras una primera media hora sin aproximaciones de verdadero peligro, fue desde el final del lapso inicial cuando empezaron a caer goles por montones.

Atlético San Luis 0-1 Chivas

Tras una jugada en la que la mayor parte de los jugadores del Rebaño tocaron el balón, Richard Ledezma apareció por sorpresa en el área para rematar de primera intención en el 31' y mandar el balón al fondo de las redes, haciendo soñar a Chivas con un cuatro triunfo al hilo.

Atlético San Luis 1-1 Chivas

La respuesta fue inmediata por parte de los locales, ya que una mano de Luis Romo dentro del área, le brindó la posibilidad a Joao Pedro de hacerse presente en el compromiso, quien engañó a Rangel y mandó el esférico al fondo de las redes en el minuto 35.

Atlético San Luis 1-2 Chivas

Cuando todo parecía haber terminado en el primer lapso, Daniel Aguirre -quien había visto la tarjeta roja minutos antes- fue el encargado de presentarse dentro del área tras un cobro de tiro de esquina, para rematar de cabeza al 45+3' y poner por delante al Rebaño.

Atlético San Luis 2-2 Chivas

Los de Guillermo Abascal sufrieron un gol anulado debido a una milimétrica posición adelantada, sin embargo, fue en los primeros segundos del lapso complementario cuando Joao Pedro se hizo presente de nueva cuenta para definir con pierna derecha y anotar el empate parcial, mismo que le duraría muy pocos segundos.

Atlético San Luis 2-3 Chivas

Finalmente, apareciendo de nueva cuenta en el Clausura 2026, Armando Hormiga González fue -de nueva cuenta- el encargado de sentenciar el compromiso en el 49' y dale tres puntos al Rebaño que los mantienen de manera solitaria en el liderato.

La última vez que Chivas había arrancado un torneo de Liga MX con 4 triunfos fue en el Bicentenario 2010, cuando lograron sumar un total de 8 victorias al hilo.

Los próximos partidos de ambos equipos

Para la Jornada 5 del Clausura 2026, estos son los compromisos que estarán afrontando potosinos y rojiblancos en la Liga MX:

Necaxa Vs Atlético San Luis / viernes 6 de febrero - 19:00 horas.

Mazatlán Vs Chivas / viernes 6 de febrero - 21:06 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Chivas y Atlético San Luis buscarán una victoria como visitantes en la Jornada 5 del Clausura 2026. Mexsport

BFG