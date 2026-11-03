Chivas se juega el liderato en León, rival al que no le gana de visita desde 2023

El cierre del Apertura 2026 será complicado para el Guadalajara, ya que al estar empatado en puntos con América y Cruz Azul (29), el Rebaño no puede permitirse dejar unidades en sus dos últimos partidos, principalmente ante el Club León.

Los Esmeraldas vienen con cierta incertidumbre y buscan entrar a la Liguilla en la parte baja de la tabla, sin embargo, la estadística les favorece ante las Chivas en el partido más importante.

Santiago Sandoval celebrando su doblete con Chivas MEXSPORT

Chivas no le gana a León de visita desde hace 3 años

Aunque cueste difícil de creer, la visita al Estadio León le pesa demasiado a las Chivas, quienes no ganan en este reciente desde 2023.

La última victoria del Rebaño en casa de los Panzas Verdes fue en el Apertura 2023 en la Jornada 1, cuando las Chivas se impusieron 2-1 con anotaciones del ‘Pollo’ Briseño y Yael Padilla.

Desde entonces, las Chivas han visitado en dos ocasiones al Club León, logrando resultados negativos: dos derrotas consecutivas (2-1 en el Clausura 2025 y 1-0 en el Apertura 2025).

El dato se complica aún más cuando se ve que, en los últimos 5 enfrentamientos entre ambos conjuntos, el Rebaño solamente tiene 2 victorias, por 3 del León.

A pesar de que el Guadalajara llega en mejor momento que los Esmeraldas, esta visita será aún más complicada de lo que, en el papel, se espera.

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