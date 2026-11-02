¿Qué resultados necesita Chivas para ser líder del Apertura 2026?

A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular del Apertura 2026, la pelea por el liderato se ha convertido en un triple empate de gigantes. América, Chivas y Cruz Azul comparten la cima con 29 puntos.

Las Águilas se mantienen arriba por diferencia de goles (+15), seguidas por el Rebaño (+11) y la Máquina (+10). Los tres ya tienen boleto asegurado a la Liguilla y el primer lugar se definirá en las últimas fechas.

Santiago Sandoval celebrando su doblete con Chivas MEXSPORT

Chivas y el liderato del Apertura 2026: qué necesita para terminar primero

El Rebaño llega en un momento propicio. Es la mejor defensa del torneo con apenas 14 goles en contra, una solidez que le ha permitido sumar puntos de forma constante y controlar los partidos.

A eso se suma la recuperación de piezas clave que habían estado lesionadas (Luis Romo, José Castillo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, entre otros), lo que le devuelve profundidad al plantel justo cuando más lo necesita.

Con Gabriel Milito al frente y el Akron como fortaleza en el cierre, Chivas tiene argumentos para pelear el primer lugar.

Los criterios de desempate en Liga MX son: puntos, diferencia de goles, goles anotados y luego el enfrentamiento directo.

Camino más claro (llegar a 35 puntos)

Chivas debe ganar en León (Jornada 16) y derrotar a Cruz Azul en el Akron (Jornada 17). Con 35 unidades, necesita que América no sume los seis puntos posibles (Pumas y Tigres). Si las Águilas también llegan a 35, Chivas tiene que superar su diferencia de goles. Una victoria amplia ante Cruz Azul ayudaría mucho en ese rubro. Si empatan en puntos y diferencia, se va a goles anotados, donde América lleva ventaja (36 vs 25).

Con 33 puntos (una victoria y un empate)

Chivas suma cuatro puntos en las dos jornadas. Entonces requiere que tanto América como Cruz Azul se queden en 32 o menos (que cada uno pierda al menos un partido). Si alguno empata en 33, el Rebaño necesita mejor diferencia de goles.

Con 32 puntos (dos empates)

Más complicado. Necesitaría que América y Cruz Azul no superen los 32 y, además, tener mejor diferencia que ellos.

El Chivas vs Cruz Azul es clave

Una victoria del Rebaño no solo le da tres puntos, sino que le resta a la Máquina. América tiene un cierre exigente de visitante, mientras Atlas (27 puntos) puede llegar a 33 si gana sus dos partidos, pero no alcanza los 35.

Si Chivas aprovecha su fortaleza defensiva, el regreso de lesionados y el apoyo del Akron, tiene altas posibilidades de cerrar como líder del Apertura 2026. El primer paso es sumar de a tres en León.